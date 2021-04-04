سمير الوافي يعلّق على رسالة سعيّد للغنوشي: في مصر يشاهد العالم نقل المومياوات وفي تونس تم نقل هذه التحفة العتيقة من معبد قرطاج الى متحف باردو

باب نات - أثار الأحد 4 أفريل، رئيس الجمهورية قيس سعيد موجة من الانتقادات والتفاعلات بسبب رسالته الجديدة بخط اليد الموجهة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وفي الوقت الذي رحّب فيه أنصار رئيس الجمهورية برفضه لمشروع قانون المحكمة الدستورية واعادته للبرلمان وارساله "كتابا" لرئيس البرلمان استنكر عديد النشطاء من تيارات مختلفة ما اعتبروه اصرار رئيس الجمهورية على المواجهة مع البرلمان وتقزيمه للأحزاب.
كما انتقدوا ما وصفوه الأسلوب "المتخلّف" في التعامل مع مؤسسات الدولة والتمسك باستحضار طرق بالية في التراسل ....
وعلق الاعلامي سمير الوافي على رسالة سعيد قائلا "في نفس الوقت الذي يشاهد فيه العالم نقل المومياوات المصرية في مشهد مبهر ...تم في تونس نقل هذه التحفة العتيقة من معبد قرطاج الى متحف باردو في موكب رهيب ومهيب...وسط نديب ونحيب الرعية على بلادهم المنكوبة التي أصبحت أضحوكة".
وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت السبت 3 أفريل بيانا أعلنت من خلاله رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وعلّل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
وشدد رئيس الجمهورية، أيضا ، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.
وفي الوقت الذي رحّب فيه أنصار رئيس الجمهورية برفضه لمشروع قانون المحكمة الدستورية واعادته للبرلمان وارساله "كتابا" لرئيس البرلمان استنكر عديد النشطاء من تيارات مختلفة ما اعتبروه اصرار رئيس الجمهورية على المواجهة مع البرلمان وتقزيمه للأحزاب.
كما انتقدوا ما وصفوه الأسلوب "المتخلّف" في التعامل مع مؤسسات الدولة والتمسك باستحضار طرق بالية في التراسل ....
وعلق الاعلامي سمير الوافي على رسالة سعيد قائلا "في نفس الوقت الذي يشاهد فيه العالم نقل المومياوات المصرية في مشهد مبهر ...تم في تونس نقل هذه التحفة العتيقة من معبد قرطاج الى متحف باردو في موكب رهيب ومهيب...وسط نديب ونحيب الرعية على بلادهم المنكوبة التي أصبحت أضحوكة".
وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت السبت 3 أفريل بيانا أعلنت من خلاله رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وعلّل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
وشدد رئيس الجمهورية، أيضا ، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.
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