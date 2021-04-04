   Makawi - يا مسلّني  

قيس سعيد يرفض ختم قانون المحكمة الدستورية ويعيده للبرلمان ويوجّه كتابا لراشد الغنوشي لإعلامه بذلك

Publié le Dimanche 04 Avril 2021 - 00:28 قراءة: 0 د, 35 ث
باب نات - أصدرت السبت 3 أفريل رئاسة الجمهورية بيانا أعلنت من خلاله رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وأوضحت الرئاسة أن قيس سعيد وجه مساء هذا السبت 3 أفريل 2021، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.


وعلّل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
وشدد رئيس الجمهورية، أيضا ، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223582



En continu

Toutes les news

الأحد 04 أفريل 2021 | 22 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:15 18:46 15:58 12:29 06:01 04:32
15°
 22° % 77 :الرطــوبة
تونــس 13°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
22°-1319°-1222°-1119°-1117°-9
  • Avoirs en devises
    21922,8

  • (2 avril)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28434 DT        1$ =2,80464 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 avril)   1340,3 MDT