شملت الابحاث فيه منتصر وايلي وبلحسن الطرابلسي ملف خوصصة شركة اتصلات تونس امام القطب القضائي المالي

باب نات -

نظرت اليوم الخميس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في ملف خوصصة اتصالات تونس الذي شملت الابحاث فيه منتصر وايلي المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس وبلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل بن علي المحال بحالة فرار .وقد تبين لهيئة المحكمة ان المتهم منتصر وايلي قام بتعقيب قرار دائرة الاتهام .وقد قررت المحكمة شطب الملف من دفار الدائرة نظرا لكونها محل نظر من قبل محكمة التعقيب .