   Om Kalthoum - هو صحيح  

شملت الابحاث فيه منتصر وايلي وبلحسن الطرابلسي ملف خوصصة شركة اتصلات تونس امام القطب القضائي المالي

Publié le Jeudi 01 Avril 2021 - 11:25 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - نظرت اليوم الخميس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في ملف خوصصة اتصالات تونس الذي شملت الابحاث فيه منتصر وايلي المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس وبلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل بن علي المحال بحالة فرار .


وقد تبين لهيئة المحكمة ان المتهم منتصر وايلي قام بتعقيب قرار دائرة الاتهام .

وقد قررت المحكمة شطب الملف من دفار الدائرة نظرا لكونها محل نظر من قبل محكمة التعقيب .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223399



En continu

Toutes les news

الخميس 01 أفريل 2021 | 19 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:12 18:44 15:57 12:30 06:05 04:37
22°
 23° % 35 :الرطــوبة
تونــس 11°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
23°-1127°-1324°-1422°-1220°-12
  • Avoirs en devises
    21822,8

  • (31 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28699 DT        1$ =2,80627 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mars)   595,8 MDT