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انهاء تجميد كاتب عام نقابة البرلمان أحمد المسعودي عن العمل النقابي بعد لقائه بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي

Publié le Mercredi 31 Mars 2021 - 12:53 قراءة: 0 د, 22 ث
تقرّر الاربعاء 30 مارس انهاء تجميد كاتب عام نقابة البرلمان أحمد المسعودي بعد بقاء جمعه بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
ويأتي لقاء أحمد بن مسعود بالطبوبي على هامش تحول امين عام اتحاد الشغل للبرلمان للقاء رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي في اطار تواصل المشاورات لانهاء الأزمة السياسية.
يذكر أنه تم تجميد بن مسعود عن العمل النقابي بعد المناوشات الكلامية مع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي وصفت أعوان البرلمان بالجرذان.





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