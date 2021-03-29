وزير الشؤون الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير التركي الجديد بتونس

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الإثنين 29 مارس 2021، "Çağlar Fahri Çakiralp"، وذلك لتقديم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا للجمهورية التركية لدى تونس.ورحب عثمان الجرندي خلال هذا اللقاء بالسفير متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه في بلادنا لما فيه خير العلاقات الأخويّة المتميزة والعريقة التي تجمع تونس وتركيا، داعيا في هذا الإطار السفير الجديد لتركيا إلى توحيد الجهود من أجل الاستفادة من فرص التعاون التي تتيحها فترة ما بعد جائحة كوفيد-19. كما ثمن الوزير سنة التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ومن جانبه، أعرب السفير التركي عن بالغ شكره للسيد الوزير على حفاوة الاستقبال مؤكدا عزمه على مزيد دعم علاقات التعاون الثنائية وعلى التنسيق مع مصالح الوزارة لتعزيز وإثراء مجالات الشراكة الثنائية وباتجاه إفريقيا وبهدف متابعة وإنجاح الاستحقاقات الثنائية المقبلة.كما استقبل الجرندي Veselin Dyankov ، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لجمهورية بلغاريا بتونس.وعبّر السفير البلغاري الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده في تونس، معربا عن تطلعه للعمل من أجل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وبلغاريا وإثرائها في كافة المجالات. كما أعرب الدبلوماسي البلغاري عن سعيه لحسن إعداد الاستحقاقات الثنائية القادمة .من جهته، عبّر عثمان الجرندي، عن تمنياته للسفير البلغاري الجديد بالنجاح والتوفيق في مهامه، مؤكّدا استعداد الوزارة لتوفير كل الظروف الملائمة التي تمكّنه من أداء مهامه على أحسن وجه.ودعا الوزير إلى الإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية القادمة، وإلى ضرورة تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية بين البلدين ووضع مشاريع تعاون مستحدثة وسريعة الإنجاز في القطاعات ذات الأولوية للجانبين كالتكنولوجيا الحديثة والتعليم العالي والبحث العلمي.