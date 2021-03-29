وزارة الصناعة: متابعة خط اعتماد دعم ودفع وإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

أشرف وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد صباح الإثنين 29 مارس 2021 بمقر الوزارة على اجتماع لجنة تسيير خط اعتماد دعم ودفع وإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.وقد تم خلال الاجتماع النظر في 6 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات المختلفة قصد المصادقة عليها كما تم إعادة النظر في 5 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعي الفلاحة والسياحة.وقد تم إلى غاية اليوم النظر في 140 برنامج إعادة هيكلة مالية، تمت المصادقة على 108 ملفا منها.وأكد محمد بوسعيد في كلمته حرص مصالح الوزارة على مزيد الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية ظرفية من خلال تقديم المساعدة والمرافقة الفنية بالإضافة إلى اعداد دراسات التشخيص الميداني والمالي والاقتصادي وهومن شأنه المحافظة على مواطن الشغل.يشار أن 402 مؤسسة صناعية انخرطت في خط التمويل وهي توفر حوالي15 ألف موطن شغل.