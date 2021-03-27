   Next: Al Jessmi - بحبّك وحشتني  

ليلي الحداد تعليقا على تصريحات صافي سعيد: استوحش من الكريم الجائع، ومن اللئيم الشبعان

Publié le Samedi 27 Mars 2021 - 09:20 قراءة: 0 د, 31 ث
أثارت تصريحات النائب صافي سعيد خلال استضافته مساء الجمعة 26 فيفري على قناة Carthage+ ، غضب القيادية في حركة الشعب ليلى الحداد التي نشرت تدوينة لمحت فيها الي أن صافي سعيد لئيم.

وقالت ليلى الحداد تزامنا مع تصريحات الصافي سعيد "استوحش من الكريم الجائع، ومن اللئيم الشبعان، فإن الكريم يصول إذا جاع، واللئيم يصول إن شبع".
يذكر ان الصافي سعيد اتهم حركة الشعب باستغلال صورته في الانتخابات وشبه عددا من قياداتها بالأولاد الصغار الذين لا يقدرون الرجال حسب تصريحه.

وقال الصافي سعيد ان حركة الشعب "خدمو بيا في الانتخابات وبش يخدمو برئيس الجمهورية قيس سعيد ويدمروه".




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223110



En continu

Toutes les news

السبت 27 مارس 2021 | 14 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:07 18:39 15:55 12:32 06:12 04:45
16°
 25° % 55 :الرطــوبة
تونــس 11°
1.54 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
25°-1122°-1222°-1220°-1221°-11
  • Avoirs en devises
    21659,7

  • (26 mars)
  • Jours d'importation
    155
  •              1 € = 3,27976 DT        1$ =2,78702 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 mars)   369,1 MDT