ليلي الحداد تعليقا على تصريحات صافي سعيد: استوحش من الكريم الجائع، ومن اللئيم الشبعان

أثارت تصريحات النائب صافي سعيد خلال استضافته مساء الجمعة 26 فيفري على قناة Carthage+ ، غضب القيادية في حركة الشعب ليلى الحداد التي نشرت تدوينة لمحت فيها الي أن صافي سعيد لئيم.
وقالت ليلى الحداد تزامنا مع تصريحات الصافي سعيد "استوحش من الكريم الجائع، ومن اللئيم الشبعان، فإن الكريم يصول إذا جاع، واللئيم يصول إن شبع".
يذكر ان الصافي سعيد اتهم حركة الشعب باستغلال صورته في الانتخابات وشبه عددا من قياداتها بالأولاد الصغار الذين لا يقدرون الرجال حسب تصريحه.
وقال الصافي سعيد ان حركة الشعب "خدمو بيا في الانتخابات وبش يخدمو برئيس الجمهورية قيس سعيد ويدمروه".
وقالت ليلى الحداد تزامنا مع تصريحات الصافي سعيد "استوحش من الكريم الجائع، ومن اللئيم الشبعان، فإن الكريم يصول إذا جاع، واللئيم يصول إن شبع".
يذكر ان الصافي سعيد اتهم حركة الشعب باستغلال صورته في الانتخابات وشبه عددا من قياداتها بالأولاد الصغار الذين لا يقدرون الرجال حسب تصريحه.
وقال الصافي سعيد ان حركة الشعب "خدمو بيا في الانتخابات وبش يخدمو برئيس الجمهورية قيس سعيد ويدمروه".
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