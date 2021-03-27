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صافي سعيد يفضح حركة الشعب: المغزاوي كان يبكي تحت سقيّا...لكنهم خدمو بيّا وبش يخدمو بقيس سعيد ويدمّروه

Publié le Samedi 27 Mars 2021 - 07:09 قراءة: 0 د, 34 ث
هاجم النائب الصافي سعيد في حوار مساء الجمعة 26 مارس في قناة " قرطاج+" حركة الشعب قائلا " لو يكونوا هم في باب الجنة لن ادخلها". وأكد أن عددا من قيادات حركة الشعب استغلوا صورته وساهم في وصولهم الي البرلمان لكنهم تنكروا اليه في تصريحاتهم.

وقال متحدثا عن أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي والقيادي بالحركة خالد الكريشي "المغزاوي كان يبكي تحت سقيا والكريشي ما يعرفش 4 أشخاص في القيروان عمتلو اجتماع شعبي" مضيفا بأنه صرف من أمواله على حملة عدد منهم.


وعلق الصافي سعيد قائلا "هاذم عصابة... اولاد صغار غير صادقين وما يقدروش الرجال وخدمو بيا واستغلوني وبش يخدمو بقيس سعيد ويدمروه".






Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 223103

RESA67  (France)  |Samedi 27 Mars 2021 à 08h 33m |           
Lavez votre linge entre vous. Je ne vois pas en quoi ça peut améliorer le quotidien du Tunisien.

Sarih  (Tunisia)  |Samedi 27 Mars 2021 à 07h 28m |           
ياصافي سعيد، أكيد تعرف المثل هذا: طامع بالعسل من بعبوص الفرززو



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