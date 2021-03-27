صافي سعيد يفضح حركة الشعب: المغزاوي كان يبكي تحت سقيّا...لكنهم خدمو بيّا وبش يخدمو بقيس سعيد ويدمّروه

هاجم النائب الصافي سعيد في حوار مساء الجمعة 26 مارس في قناة " قرطاج+" حركة الشعب قائلا " لو يكونوا هم في باب الجنة لن ادخلها". وأكد أن عددا من قيادات حركة الشعب استغلوا صورته وساهم في وصولهم الي البرلمان لكنهم تنكروا اليه في تصريحاتهم.وقال متحدثا عن أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي والقيادي بالحركة خالد الكريشي "المغزاوي كان يبكي تحت سقيا والكريشي ما يعرفش 4 أشخاص في القيروان عمتلو اجتماع شعبي" مضيفا بأنه صرف من أمواله على حملة عدد منهم.وعلق الصافي سعيد قائلا "هاذم عصابة... اولاد صغار غير صادقين وما يقدروش الرجال وخدمو بيا واستغلوني وبش يخدمو بقيس سعيد ويدمروه".