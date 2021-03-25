.محاكمة المستشار الاقتصادي سابقا لرئاسة الجمهورية المنجي صفرة ورجل الأعمال المهدي بلقايد واخرون

باب نات -



لم يقدم فيها المكلف العام طلباته منذ 3 سنوات

مرافعات محامو المتهمين

المتهمون يطلبون

مثل اليوم الخميس 25 مارس 2021 بحالة سراح امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة كل من المستشار الاقتصادي سابقا لرئاسة الجمهورية المنجي صفرة، ومهدي بلقايد الخطيب السابق لحليمة بن علي ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي و3مسؤولين سابقين ببنوك... في حين احيل صخر الماطري بحالة فرار وبن علي وافته المنية.ووجهت للمتهمين تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك .وقد حضر الجلسة المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية... وبين رئيس هيئة الدائرة ان القضية منشورة منذ 3 سنوات .وتفيد وقائع القضية أنه بضغوطات من بن علي وصخر الماطري تم بيع حصص واسهم ببعض البنوك التابعة للدولة لشركة تابعة لمهدي بلقايد وخطيبته حليمة بن علي مما كبد الدولة خسائر هامة فاقت 15 مليار وفق ما ورد في ملف القضية .وطالب محامو الموظفين بالبنوك تطبيق قانون المصالحة الادارية في حق موكليهم وقدموا تقريرا في الغرض .كما حضرت محامية في حق رجل الأعمال مهدي بلقياد واكدت أنه ضحية و لم يكن له أي اتصال بأي طرف في القضية طالبة الحكم عليه بعدم سماع الدعوى ،موضحة انه زمن الواقعة كان يبلغ من العمر 20 سنة وكان طالبا بكلية التجارة وان صخر الماطري استغله وكان يتصرف في كامل المرابيح ويحولها لبنكه في تلك الفترة راجية الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكلها.كما بين محاميه ايضا ان منوبه وقع ضحية حب لابنة بن علي وانه لم يتصل هاتفيا بالمخلوع وانه خلال الثورة هربته خطيبته السابقة مع عائلتها للسعودية وبعد ان ظل 15 يوما قرر الفرار و العودة لتونس وتسليم نفسه للقضاء وانه لم تصدر في حقه بطاقة جلب... مؤكدا ان صخر الماطري كان محبوبا في القصر وذو نفوذ وانه استغل علاقة منوبه بحليمة وان صخر الماطري طلب منه عدم مواصلة دراسته بسويسرا للزواج بحليمة وتكوين ثروته في تونس ثم عرض عليه تكوين شركة "أزور هولدينغ" ثم تم تحويل تلك الاسهم التابعة للبنوك لفائدة الشركة المذكورة وقد ظل الماطري يتحكم في المرابيح... موضحا ان الخبراء كشفوا ان منوبه لم تكن له علاقة أو اتصالات ببن علي وانه كان على اتصال مباشر وعلى علاقة بصخر الماطري فقط... معتبرا ان منوبه كان ضحية ووقع التلاعب به من قبل صخر الماطري وان الجريمة المنسوبة لمنوبه لا نص لها باعتبار ان لا علاقة له بأي فاعل من الفاعلين الاصليين وانه تمت مصادرة حسابه البنكي ،وانه لا يملك أي عقار أو أي حسابات بنكية وان والده من يتكفل به... مبينا ان المتصرف القضائي اكد في تقريره ان موكله لم يستفد من القضية ماليا وانه لم يملك من جرائها أي عقارات أو منافع مالية... موضحا انه تمت مصادرة كل الاملاك والاموال بخصوص القضية.... طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه وتمسك بما ورد في تقريره وطلب رفض القيام بالحق الشخصي شكلا لعدم تحرير الطلبات كتابيا بالرغم من كون القضية منشورة منذ 3 سنوات.وباعطاء الكلمة للمتهمين طلبوا الحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم.هيئة المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.