Babnet   Latest update 14:11 Tunis

منوبة: هدم بناية قديمة وقصّ الاشجار على الطرقات وتعزيز جاهزية فرق التدخل تحسّبا لمخاطر تقلّبات مناخية ورياح مرتقبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697dee27276ab8.00475329_gkemhqofnplij.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 31 Janvier 2026 - 13:46 قراءة: 2 د, 8 ث
      
تحسبا من لتقلبات المناخية وخاصة الرياح   القوية، وقع مساء أمس الخميس،  هدم بناية قديمة آيلة للسقوط بمنطقة شباو من معتمدية وادي الليل والتي تشكّل خطرًا على سلامة المواطنين والمارة، وذلك بعد معاينتها من قبل المصالح المختصة والتأكد أنّها تمثّل مصدر خطر.
يأتي ذلك ضمن جملة احتياطات استباقية وقرارات اتخذتها اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية منوبة وأذنت للبلديات ومختلف المصالح المعنية بتنفيذها ومتابعتها تحسّبا من التقلبات المناخية وخاصة الرياح  القوية وحرصا على الحد من مخاطرها المحتملة، وضمان سلامة مستعملي الطريق، وحماية الأرواح والممتلكات وضمان سلامة المواطنين، وفق معطيات تحصلّت عليها صحفيّة "وات" من اللجنة.
 وفي ذات السياق، انتظمت حملة معاينات محلية نفّذها أعضاء اللجان المحلية للبنايات القديمة من أجل تفقّد وضعيّاتها، وتحديد مدى خطورتها خاصة أمام البلاغات التحذيرية المتواصلة من التقلبات المناخية وقوة الرياح، ونشر بلاغات تحذيرية بمنع الاقتراب منها وتجنب العبور بجانبها. 

وشملت التحذيرات بناية تجويد الخيل المطلّة على طريق البطان طبربة والمعروفة بـ "القشلة"، والتي انطلقت دراسات أشغال هدم جزء منها متداع للسقوط في نوفمبر الماضي قصد إعداد ملف طلب العروض لاختيار المقاولة المناسبة لإنجاز الأشغال، وذلك لما يشكله ذلك الجزء من خطورة، وما يفرضه من إجراءات عاجلة للإزالة.
التحذيرات، شملت أيضا بناية إقامة تاريخية طالها الهدم والتخريب بمنطقة شوّاط من معتمدية الجديدة، وقد عاينها والي منوبة محمود شعيب، والاطارات المحلية السبت المنقضي وأذن للمصالح المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية العاجلة لتأمين موقعها.
كما شملت الاحتياطات التي اتخذتها اللجنة الجهوية بطرقات الجديدة وبرج العامري وطبربة ونفذتها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ودائرة الغابات بمتابعة من أعوان الحماية المدنية ووحدات الحرس الوطني، إزالة بعض الأشجار بحواشي الطرقات والمحاذية لأعمدة الكهرباء، وقصّ وتهذيب أخرى على الطرقات الرئيسية والفرعية وقرب المؤسسات التربوية، فيما تدخلت عدد من البلديات على غرار بلدية الدندان والبطان ومنوبة للقيام بتشذيب أشجار النخيل بطرقاتها.

وتأتي هذه التدخلات من أجل التوقي من سقوط أغصان الأشجار أو اقتلاعها الفجئي بسبب الرياح، باعتبار أن بعضها هرمة وعمرها عشرات السنوات، وتشكّل تهديدًا لحركة السير وتحجب الرؤية ببعض الطرقات، خاصة في ظلّ التقلبات الجوية والرياح القوية.
وقد تضمنت  الاحتياطات أيضا، وفق تصريح المدير الجهوي للحماية المدنية عاطف حويج، لصحفية "وات"، تعزيز جاهزية فرق التدخل السريع من الحماية المدنية، وتوفير الآليات والتجهيزات الضرورية والموارد البشرية اللازمة، مع مواصلة المتابعة وتحسيس المواطنين المتواصل عبر البلاغات، وذلك ضمن خطة وقائية شاملة تهدف إلى الحد من الأضرار المحتملة والتدخل السريع والناجع عند الضرورة، بما يضمن حسن إدارة الوضع والتدخل كلّما اقتضى الامر بأقصى درجات الجاهزية والمسؤولية.
هذا، ورافقت المتابعة الميدانية والمراقبة، تدخلات فعلية أخرى لمصالح الفلاحة والتجهيز  والتطهير والبلديات بمواصلة تعهد الطرقات بالتنظيف وإزالة الترسبات لتجنب الحوادث، مع  مواصلة جهر الأودية ومجاري المياه، وإزالة الحواجز الترابية والعوائق التي ساهمت في ركود المياه وخاصة ببعض المساحات الزراعية، والتدخل على النقاط الزرقاء والاودية القريبة من الاحياء السكنية والتي قد تشكل خطرا على سلامة المتساكنين، وفق تاكيد مصالح مندوبية الفلاحة لوكالة "وات".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322922

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 31 جانفي 2026 | 12 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:14
17:46
15:21
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet14°
14° Babnet
الــرياح:
9.77 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-11
15°-11
18°-8
19°-11
15°-10
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>