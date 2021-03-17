شركة تلنات تعلن تركيز المركبة الفضائية التي ستُطلق يوم 20 مارس القمر الصناعي التونسي "تحدي 1"

أعلنت الاربعاء 17 مارس، شركة تلنات، أن القمر الصناعى التونسي "تحدي 1" أصبح جاهزا للإطلاق.واوضحت الشركة أن وفدا من الشركة تابع يوم الأربعاء عملية تركيز المركبة الفضائية Soyouz2 التي ستقوم بنقل القمر الصناعي التونسي "تحدي واحد" الى مداره حول الارض على منصة الاطلاق بالقاعدة الفضائية "بايكانور" بكزاخستان.يذكر أن تحدي 1 هو أول قمر صناعي تونسي سيتم اطلاقه يوم 20 مارس بمناسبة عيد الاستقلال.وتجدر الاشارة الى ان تحدي واحد هو اول قمر صناعي عربي مصنع بإمكانيات محلية 100بالمئة من قبل الخبرات التونسية في شركة تلنات المختصة في التكنولوجيا والبرمجيات والانشطة الهندسية، وهو قمر صناعي مختص في انترنات الاشياء Internet Of Things وسيستخدم لاول مرة في العالم بروتوكول LoRa في اتصالات الفضاء.يذكر أنه يوم 1أفريل 2019 أمضي عقد إطلاق أوّل قمر صناعي تونسي وهو تحدي 1 بين مجموعة تلنات التونسية والمشغل الروسي سويوز 2 الذي سيتولى عملية إطلاق القمر.ويعد مشروع اطلاق القمر الصناعي تحدي 1 الأول في تاريخ تونس وهو يندرج في إطار تطوير البحث العلمي والابتكار.يشار ان شركة تلنات هولدينغ تأسست سنة 1994 وهي متخصصة في صناعة البرمجيات والأنظمة الإلكترونية ومتحصلة على شهادة المطابقة للمواصفات إزو 9001 و ت ل 9000 .