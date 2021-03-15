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هيكل المكي "من يتحكم في القضاء حركة النهضة لاهو قيس سعيد ولا عبير موسي"

Publié le Lundi 15 Mars 2021 - 16:45 قراءة: 0 د, 30 ث
اكد النائب والقيادي عن الكتلة الديمقراطية وحركة الشعب هيكل المكي في حوار عبر امواج اي اف ام ، اليوم الإثنين 15 مارس 2021 ، على أن النائب راشد الخياري وصل الى الحضيض بتسجيل النائب محمد عمار دون علمه وتحوير التسجيلات لأغراض مسيئة.

وأضاف هيكل المكي "بتسريبات أو بدونها يجب تحرير القضاء من سيطرة حركة النهضة متابعا " من يتحكم في بشير العكرمي و الطيب راشد ، لاهو قيس سعيد و لا حركة الشعب و لا التيار و لا عبير موسي".
واكد ان من يتحكم في تونس والقضاء هي حركة النهضة ويجب تحريره من هرسلتها وقبضتها".




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