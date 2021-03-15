غازي الشواشي في إشارة لمحمد عمّار: رجاء.. توقفوا عن جعل الحمقى مشاهير

قال الأمين العام المستقيل لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك “رجاء كفوا عن جعل الحمقى مشاهير”. في إشارة على ما يبدو لكل من محمد عمار وراشد الخياري في علاقة بموضوع التسجيلات المسربة الأخيرة.يشار الى أن صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك تداولت مساء السبت والأحد، تسريبا صوتيا لرئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، يتحدث فيه بالخصوص عما وصفه ب تفتيت القضاء من طرف الامين العام السابق للحزب محمد عبو، الذي قال إنه وراء ملفي القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، مضيفا أن رئيس الدولة يسيطر على جهاز القضاء عن طريق زوجته.