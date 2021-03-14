في تسريب جديد، محمد عمار يكشف عن ملفات جديدة لنبيل القروي وعن مفاوضات حزبه مع قلب تونس لإسقاط الغنوشي

تم الأحد 14 مارس، نشر تسريب جديد من محادثة للقيادي بالتيار الديمقراطي محمد عمار حول ملفات نبيل القروي ومساعي حزبه لإقناع نواب قلب تونس بالتصويت مع سحب الثقة من الغنوشي.
وأكد محمد عمار انه ستتم اثارة ملفات جديدة لنبيل القروي معتبرا ان حزب قلب تونس انتهى.
وكشف محمد عمار عن مفاوضاته واتصاله بنواب قلب تونس لاقناعهم بالتصويت مع حزبه لسحب الثقة من الغنوشي في رئاسة البرلمان مقابل منح الثقة للقيادية بقلب تونس سميرة الشواشي.
وقال محمد عمار " احنا قلب تونس نحكيو معاهم وكان استرجلو اللائحة توصل ل120 وانا حكيت معاهم وقلتلهم كان تحبو سميرة تولي رئيسة مرحبا بيكم".
وكان رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس والنائب بكتلة الحزب عياض اللومي، دعا اليوم الأحد، النيابة العمومية الى فتح تحقيق جدّي في تصريحات رئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، التي وردت في التسريب الصوتي الذي نشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال اللومي، في تصريح اعلامي، خلال وقفة احتجاجية نظمها عدد من قياديي الحزب وأنصاره ونواب كتلته البرلمانية بمدخل سجن المرناقية بولاية منوبة، "إن التسريب الصوتي الواردة على لسان النائب المذكور، أشار الى تحكم رئيس الدولة قيس سعيد في القضاء عبر قرينته، وتحول قصر قرطاج الى فضاء لحبك الدسائس والمؤامرات وضرب السلطة القضائية".
وأضاف أن تصريحات عمار، اتهمت كذلك الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، ب "تفتيت القضاء" وادخال فتنة بين القضاة واختلاق معركة فيما بينهم، مبرزا ضرورة الاستماع في التحقيق القضائي - ولو كشهود - الى رئيس الدولة وقرينته ومحمد عبو والقاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، فضلا عن صاحب التصريحات نفسه.
من جهته، دعا رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي الاطراف النافذة "الى رفع أياديهم عن القضاء، مؤكدا ان تواصل ضغطها على ملف نبيل القروي وعلى القضاء هو منحى خطير يكرّس دكتاتورية جديدة"، وفق تعبيره.
وأكد محمد عمار انه ستتم اثارة ملفات جديدة لنبيل القروي معتبرا ان حزب قلب تونس انتهى.
وكشف محمد عمار عن مفاوضاته واتصاله بنواب قلب تونس لاقناعهم بالتصويت مع حزبه لسحب الثقة من الغنوشي في رئاسة البرلمان مقابل منح الثقة للقيادية بقلب تونس سميرة الشواشي.
وقال محمد عمار " احنا قلب تونس نحكيو معاهم وكان استرجلو اللائحة توصل ل120 وانا حكيت معاهم وقلتلهم كان تحبو سميرة تولي رئيسة مرحبا بيكم".
وكان رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس والنائب بكتلة الحزب عياض اللومي، دعا اليوم الأحد، النيابة العمومية الى فتح تحقيق جدّي في تصريحات رئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، التي وردت في التسريب الصوتي الذي نشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال اللومي، في تصريح اعلامي، خلال وقفة احتجاجية نظمها عدد من قياديي الحزب وأنصاره ونواب كتلته البرلمانية بمدخل سجن المرناقية بولاية منوبة، "إن التسريب الصوتي الواردة على لسان النائب المذكور، أشار الى تحكم رئيس الدولة قيس سعيد في القضاء عبر قرينته، وتحول قصر قرطاج الى فضاء لحبك الدسائس والمؤامرات وضرب السلطة القضائية".
وأضاف أن تصريحات عمار، اتهمت كذلك الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، ب "تفتيت القضاء" وادخال فتنة بين القضاة واختلاق معركة فيما بينهم، مبرزا ضرورة الاستماع في التحقيق القضائي - ولو كشهود - الى رئيس الدولة وقرينته ومحمد عبو والقاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، فضلا عن صاحب التصريحات نفسه.
من جهته، دعا رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي الاطراف النافذة "الى رفع أياديهم عن القضاء، مؤكدا ان تواصل ضغطها على ملف نبيل القروي وعلى القضاء هو منحى خطير يكرّس دكتاتورية جديدة"، وفق تعبيره.
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