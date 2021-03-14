رئيس الجمهورية من قابس: المدينة الصحية بالقيروان سأحققها نحن لا نبيع الأوهام والأحلام الكاذبة

اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد، خلال تحوله لولاية قابس لمعاينة انفجار مصنع الإسفلت انه سيحقق مشروع المدينة الصحية بولاية القيروان.وقال رئيس الجمهورية "سأحققه لا كما يدعي البعض في وسائل الإعلام انها من قبيل الوهم والدراسات تتقدم يوما بعد يوم مع الإدارة العامة للهندسة العسكرية ووزارة الصحة وبعض الدول الأجنبية وبعضهم يتحدث في وسائل الإعلام بعدد من الأبواق المسعورة والمأجورة عن ان الأمر يتعلق بوهم".وتابع القول:"نحن لانبيع الأوهام لم نأت لهنا لبيع الأحلام الكاذب ولكن عندما نتعهد بشيئ نعمل على تحقيقه بكل ما اوتينا من قوة وحالما تتوفر لدينا كل الإمكانيات واعمل بجد على تحقيقها".كما أقر رئيس الجمهورية انه "لا يتحدث في الأخبار ولا للرد عن تعاليق لا تستحق الرد سيأتي الرد بالإنجازات لتحقيق إرادة الشعب".كما كشف الرئيس قيس سعيّد عن مشروع لإنشاء مؤسسة إستشفائية في قابس ستشرف عليها إدارة الهندسة العسكرية، مضيفا أنّه سيتولى الحديث في هذا الموضوع مع المسؤولين في الولاية.