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رئيس الجمهورية من قابس: المدينة الصحية بالقيروان سأحققها نحن لا نبيع الأوهام والأحلام الكاذبة

Publié le Dimanche 14 Mars 2021 - 11:59 قراءة: 0 د, 45 ث
اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد، خلال تحوله لولاية قابس لمعاينة انفجار مصنع الإسفلت انه سيحقق مشروع المدينة الصحية بولاية القيروان.

وقال رئيس الجمهورية "سأحققه لا كما يدعي البعض في وسائل الإعلام انها من قبيل الوهم والدراسات تتقدم يوما بعد يوم مع الإدارة العامة للهندسة العسكرية ووزارة الصحة وبعض الدول الأجنبية وبعضهم يتحدث في وسائل الإعلام بعدد من الأبواق المسعورة والمأجورة عن ان الأمر يتعلق بوهم".


وتابع القول:"نحن لانبيع الأوهام لم نأت لهنا لبيع الأحلام الكاذب ولكن عندما نتعهد بشيئ نعمل على تحقيقه بكل ما اوتينا من قوة وحالما تتوفر لدينا كل الإمكانيات واعمل بجد على تحقيقها".

كما أقر رئيس الجمهورية انه "لا يتحدث في الأخبار ولا للرد عن تعاليق لا تستحق الرد سيأتي الرد بالإنجازات لتحقيق إرادة الشعب".

كما كشف الرئيس قيس سعيّد عن مشروع لإنشاء مؤسسة إستشفائية في قابس ستشرف عليها إدارة الهندسة العسكرية، مضيفا أنّه سيتولى الحديث في هذا الموضوع مع المسؤولين في الولاية.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 222345

Karimyousef  (France)  |Dimanche 14 Mars 2021 à 12h 50m |           
هل يعقل ان رئيس دولة لا ينسق مع الحكومة.هذه كارثة تعود الى نرجسيات فارغة و عنتريات لا معنى لها.سيتحدث مع المسؤولين في الولاية.ما هذه المهازل.!!!؟

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 14 Mars 2021 à 12h 34m |           
هل احداث مديتة صحية من مشمولات رئيس الجمهورية
ورغم اهميتها هل تدخل صمن اوليات الدولة
هذه من تصرفات الموظف التونسي يتخلى عن واجباته ويهتم بموضوع لا يعنيه وليس من اختصاصاته ويصر على انجازه

Elmejri  (Switzerland)  |Dimanche 14 Mars 2021 à 11h 23m |           
حذاري من وقوع كارثة مثل التي وقعت في بيروت



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