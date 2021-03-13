وزارة الصناعة تؤكّد متابعتها للحادث الذّ جد بالوحدة الصناعيّة بقابس

أكّدت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أن مصالحها الجهويّة تتابع بالتنسيق مع الإدارات المعنية وخاصّة الحماية المدنية الحادث الذي جد صباح، السبت، بمصنع "إفريقيا" للأسفلت الكائن بالمنطقة الصناعيّة بولاية قابس.ولقي 5 أشخاص حتفهم جرّاء الحادث واصيب شخص اخر بحروق بليغة نتيجة انفجار خزان يحتوي على مادة الاسفلت واندلاع النيران بالوحدة الصناعية.وأفادت وزارة الصناعة أن الوحدة الصناعية، التّي تمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع، دخلت حيز الاستغلال منذ سبتمبر 2020 باستثمارات ناهزت 12 مليون دينار. وتشغّل الوحدة 8 أشخاص.وأوضح المدير الجهوي للحماية المدنية بقابس، عاطف حويج، في تصريح ل(وات) أن الشخص المصاب يعاني من حروق بليغة وتمّ نقله الى المستشفى الجهوي بقابس لتلقي الاسعافات اللازمة.واضاف ان فرق الحماية المدنية نجحت في السيطرة على الحريق، الذي شب بالوحدة الصناعيّة اثر انفجار خزّان الاسفلت، في حين تبقى اسباب الحادث مجهولة.