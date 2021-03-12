   Om Kalthoum - دليلي احتار  

تسلّم هبة من التّجهيزات الطبّية لفائدة مركز التّوليد وطبّ الرّضيع بتونس

Publié le Vendredi 12 Mars 2021 - 15:28 قراءة: 0 د, 33 ث
السيّد Patrice Cousineau ومدير مكتب منظمّة الصحّة العالميّة بتونس الدّكتور إيف سوتيران اليوم الجمعة 12 مارس 2021 بمركز التّوليد وطبّ الرّضيع بتونس على موكب تسلّم هبة متمثّلة في سيّارة إسعاف مجهّزة لحديثي الولادة وتجهيزات طبّية متطوّرة لفائدة المركز، إلى جانب تجهيزات مماثلة لفائدة أقسام طبّ الرّضيع بكلّ من صفاقس ومستشفى شارل نيكول.

وتندرج هذه الهبة وفق بلاغ لوزارة الصحة, في إطار برنامج التّعاون الذّي بادرت بتنفيذه السّفارة الكنديّة بتونس بالتّنسيق مع منظّمة الصحّة العالميّة لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد 19.


وقد عبّر الدّكتور فوزي مهدي بالمناسبة عن تقديره لهذه المبادرة التّضامنيّة التّي تؤكّد متانة العلاقات التّي تجمع تونس بأصدقائها في مختلف المجالات وخاصّة في المجال الصحّي.

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