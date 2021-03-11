حركة الشعب تعبّر عن مساندتها لعبير موسى وتؤكد أن اتحاد علماء المسلمين منظمة ارهابية وان من يحميها ارهابي

عبّرت الخميس 11 مارس، حركة الشعب على لسان القيادي والنائب عن الحركة بالبرلمان هيكل المكي عن مساندتها ودعمها لعبير موسى في مطالبتها بحل فرع اتحاد علماء المسلمين.وقال هيكل المكي ان اتحاد علماء المسلمين منظمة ارهابية وأن من يحميها ارهابي وشدد على أن حل فرع المنظمة مطلب مشروع مستنكرا فض اعتصام الدستوري الحر.وقال منتقدا قرار فض الاعتصام "كان على رئيس الحكومة هشام المشيشي مقاومة الارهاب عوض حل اعتصام سلمي حسب تعبيره.وكانت قوات الأمن قامت مساء الأربعاء، بفض اعتصام "الحزب الدستوري الحر" أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ،بالعاصمة.ونظّم أنصار وأعضاء "الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين" بتونس، الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بفض اعتصام الحزب المذكور أمام مقره.وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، إن فض قوات الأمن لاعتصام أنصار حزب الحزب، أمام مقر الاتحاد بالعاصمة، مسألة قضائية بحتة.ومساء الثلاثاء، قالت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي، عبر حسابها على فيسبوك، إن "الأمن منحاز وقام بالاعتداء على مناضلي الحزب المعتصمين أمام وكر الارهاب"، في إشارة لمقر الاتحاد بالعاصمة.ومنذ نوفمبر الماضي، يعتصم أعضاء الحزب "الدستوري الحر" أمام مقر الاتحاد للمطالبة بإغلاقه، فيما رفض القضاء التونسي، في الشهر ذاته، دعوى للحزب بإيقاف نشاط الاتحاد في تونس.وتأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمدينة دبلن في أيرلندا عام 2004، وتم نقل مقره الرئيسي عام 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة.