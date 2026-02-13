Babnet   Latest update 17:47 Tunis

المحكمة الإدارية: نجاح أوّل جلسة مرافعة رقميّة نموذجيّة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/5edbbc82d07e07.29613814_nhlqmfepkjgoi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 17:35 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أمنت الدّائرة الابتدائيّة الجهويّة بقابس، التابعة للمحكمة الإدارية، أمس الخميس، جلسة مرافعة رقمية، اعتمدت فيها بالكامل على الملفّات الرقميّة دون استخدام أيّ ملفّ ورقي.

وتندرج هذه التّجربة النّاجحة، في إطار شروع المحكمة الإداريّة في العمل التّدريجي بالمنظومة الإلكترونيّة المتكاملة، انطلاقًا من الدّائرة الابتدائيّة بقابس منذ يوم 29 ديسمبر 2025، وذلك إثر الانتهاء من تصوّر المنظومة وتطويرها، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن المحكمة.


وتشمل المنظومة رقمنة كامل المسار القضائي وجميع أطواره الخاصّة، في ظلّ بيئة رقميّة متكاملة آمنة وفعّالة، انطلاقًا من معالجة القضايا الابتدائيّة والاستعجاليّة ومطالب توقيف التّنفيذ، وُصولاً إلى تسجيل طلبات الإعانة القضائيّة.


وتستعدّ المحكمة الإداريّة، وفق البلاغ ذاته، للانتقال إلى المرحلة الموالية التي ستمكّن المتقاضين والمحامين والإدارات العموميّة في مرجع نظر الدّائرة الابتدائيّة الجهويّة بقابس، من الاستفادة من خدمات رقميّة متطورة تشمل إنشاء حسابات شخصيّة آمنة لإيداع العرائض وتبادل التّقارير إلكترونيًّا ومُتابعة الملفّات القضائيّة عن بُعد، بالإضافة إلى خدمات قضائيّة رقميّة أخرى، ممّا يُعزّز النّفاذ إلى العدالة ويختصر الإجراءات ويرفع من مستوى النّجاعة والشفافيّة.

وأشارت المحكمة الإداريّة، إلى أنها تعمل حاليًّا على تعميم هذه التّجربة على باقي الدّوائر الجهويّة والمركزيّة في أقرب الآجال.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323607

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
انتهاء لعزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
17:59
15:32
12:40
07:10
05:43
انتهاء لعزارة
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
18°-10
13°-10
17°-12
17°-12
  • Avoirs en devises 25650,2
  • (12/02)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38500 DT
  • (12/02)
  • 1 $ = 2,85099 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>