عبير موسي: أمن الخوانجية هزّوني ''زقفونة'' يا قيس سعيد وسنفتح تحقيقا في تاريخ انتدابهم

ظهرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وهي تنتقد الامنيين الذين عملوا على فض اعتصام انصارها امام مقر اتحاد علماء المسلمين.وقالت عبير موسي موجهة كلامها للامنيين " ترتدون الزي الوطني وتدافعون عن اتحاد القرضاوي ودولة الخلافة وجهاد النكاح".وتابعت موجهة كلامها لرئيس الجمهورية " أمن الخوانجية هزّوني زقفونة يا قيس سعيد وسنفتح تحقيقا في تاريخ انتدابهم ... ".وكانت قوات الأمن قامت مساء الأربعاء، بفض اعتصام "الحزب الدستوري الحر" أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ،بالعاصمة تونس.ونظّم أنصار وأعضاء "الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين" بتونس، الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بفض اعتصام الحزب المذكور أمام مقره.وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، إن فض قوات الأمن لاعتصام أنصار حزب الحزب، أمام مقر الاتحاد بالعاصمة، مسألة قضائية بحتة.ومنذ نوفمبر الماضي، يعتصم أعضاء الحزب "الدستوري الحر" أمام مقر الاتحاد للمطالبة بإغلاقه، فيما رفض القضاء التونسي، في الشهر ذاته، دعوى للحزب بإيقاف نشاط الاتحاد في تونس.وتأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمدينة دبلن في أيرلندا عام 2004، وتم نقل مقره الرئيسي عام 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة.