رئاسة الجمهورية : 30الف جرعة من لقاح كورونا الروسي سيصل إلى تونس تليها 500 الف جرعة

افادت رئاسة الجمهورية ان 30 الف جرعة من لقاح كورونا الروسي سيصل إلى تونس الثلاثاء تليها 500 الف جرعة أخرى.وجاء في بلاغ الرئاسة انه "في ظلّ متابعة يومية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد لمسألة توفير اللقاحات للشعب التونسي، وبعد جهود دبلوماسية مستمرة لم تنقطع، تصل الثلاثاء 9 مارس 2021 من روسيا، كمية أولى من لقاحات كوفيد 19 من نوع سبوتنيك عددها 30 ألف جرعة صالحة لـ15 ألف شخص، وستعقبها خلال الأسابيع القادمة كمية ثانية تقدر بـ500 ألف جرعة صالحة لـ250 ألف شخص.وتابع البيان انه "بتضافر جهود كلّ الجهات المختصة المدنية والعسكرية، سيتمّ توزيع هذه الكميات وفق الأولويات التي ستضبطها اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي تحادث هاتفيا يوم الأربعاء مع وزير الخارجية الروسي سيرقي لافروف. وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات التونسية الروسية وتنويعها بما يخدم مصلحة البلدين.و شدّد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المثمر فيما يخص محاربة انتشار فيروس كورونا، واتفق الجانبان على التسريع في تواريخ تسليم طلبيات تونس من تلاقيح "Sputnik V" الروسية والمقدرة بمليون جرعة.