مصطفى بن جعفر يحذر من قنابل موقوتة ستفجر الازمات القادمة ويدعو الي مصالحة وطنية شاملة

Publié le Vendredi 05 Mars 2021 - 11:23 قراءة: 0 د, 57 ث
دعا الجمعة 5 مارس، رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الي مصالحة وطنية شاملة محذرا من قنابل موقوتة ستفجر الأزمات القادمة.

وقال بن جعفر "الحوار الوطني في 2013 جمعنا على تحقيق هدف مشترك انتخبنا الشعب من أجله وهو المصادقة على دستور شارك في صياغته الجميع بدون أي استثناء. فلنجعل الهدف من الحوار في الأيام القادمة لا فقط تجاوز الأزمة الحالية بل الانطلاق في مسار المصالحة الوطنية الشاملة حتى نتخلص من الأسباب العميقة و هي بمثابة قنابل موقوتة ستفجر الأزمات القادمة".
وشدد بن جعفر على ضرورة تغليب لغة الحوار وختم تدوينته بالقول "الي الحوار سر".




يشار الى أن تونس تعيش منذ اكثر من شهر ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.

وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221768

Sarramba  (Tunisia)  |Vendredi 05 Mars 2021 à 14h 06m |           
تدعُ إلى "مصالحة وطنية شاملة" ؟؟؟
كلام خيالي، معجز، رنّان، غوغائي، شعارا من دون محتولى ولا برنامج ولا جديّة، لا يخصّ أحد ولا يعني من؟ وكيف؟ ومتى؟ و لماذا؟ وما هو المبتغى؟ وما هو الهدف؟ ومع من؟ هل بين السردوك والذّئب؟ هل بين الخائن والوطني؟ هل بين من يذلّ البلاد ومن يعزّها؟ هل بين العميل والمُخلص؟ هل بين حريم السلطان ورجالات الدّولة؟ هل بين عملاء فرنسا وعملاء دبي وبين حلفاء أمريكا....؟؟؟
لو وضحّت لكفيت. ولو عيّنت من ومن ومن، بفوارق وأولويّات المسؤوليات، لأصبت
وتضيف: "في 2013 جمعنا..." ياحصرتاه، الأيّام لا تعود بنفس الوضعية والأسباب والضّروف؟؟؟
ارجع الى عزلتك وشيخوختك، لتّعمق في كارهيتك وعداوتك للإسلام والمسلمين... يا ماسوني



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