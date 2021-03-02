البنك الإفريقي للتنمية يجدد الإلتزام بمواصلة دعم تونس

باب نات -

إجتمع وزير الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي بعد ظهر اليوم عبر آلية التواصل عن بعد بAkinwumi ADESINA رئيس البنك الإفريقي للتنمية (BAD).ووفق بلاف وزارة الإقتصاد والمالية عبّر علي الكعلي بالمناسبة عن إرتياحه للمستوى المتميّز الذي بلغه التعاون الثنائي مما يجعل من البنك اليوم، أحد أبرز شركاء تونس وداعميها في مسارها التنموي وهو ما يعكسه تمويل عديد المشاريع المهمة خلال السنوات الأخيرة في قطاعات ذات أولوية.وأكد الوزير في هذا السياق، حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز هذا التعاون المثمر وهذه الشراكة المتميزة بين الجانبين خاصة في هذه المرحلة التي تشهد إطلاق برامج إصلاحية واعدة هدفها الرفع من نسق النمو وتعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع الإجتماعية.من جانبه جدّد ADESINA إلتزام مؤسسته بمواصلة دعم تونس ومرافقتها في تنفيذ برامجها الإصلاحية والمساهمة في دفع مسيرة التنمية بالبلاد خاصّة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها كافة بلدان العالم، من ذلك تونس، جرّاء التداعيات المتواصلة لجائحة COVID19 وتأثيراتها السلبية على النشاط الإقتصادي بصفة خاصّة.كما تطرّق الجانبان إلى الإمكانيّات المتاحة لتعزيز التعاون في المجال الصحّي وخاصّة في مجالات البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائيّة بما يجعل من تونس قطبا إقليميا في هذا المجال الهام بإعتبار ما إكتسبته من خبرة واسعة والعمل على تثمين هذه التجربة والخبرة لفائدة البلدان الإفريقيّة.وأكّد علي الكعلي و ADESINA على أهميّة مشاركة القطاع الخاصّ التونسي في المنتدى الإفريقي للإستثمار المزمع إنعقاده في شهر أكتوبر 2021 بجوهانزبورغ والّذي ستخصّص أشغاله هذه السنة لفرص الإستثمار والشراكة في قطاع الصناعات الدوائيّة وهو ما يتيح الفرصة لإرساء تعاون وتبادل أمام المستثمرين، سواء للإستثمار المباشر أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ.