خالد بن يحي مدربا جديدا لمولودية الجزائر

أُعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر اليوم الاحد عبر صفحتها الرسمية عن تعيين المدرب التونسي خالد بن يحيى على رأس الجهاز الفني لفريق أكابر كرة القدم إلى غاية شهر جوان 2027.وسيخلف خالد بن يحي في تدريب مولودية الجزائر الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.وقالت مولودية الجزائر في بلاغها ان خالد بن يحي سيشرف على أول حصة تدريبية له سهرة اليوم الاحد تحضيرا لمواجهة إتحاد خنشلة المبرمجة هذا الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة والعشرين للبطولة الجزائرية.جدير بالذكر أن خالد بن يحيى كان قد توج خلال الموسم الماضي مع مولودية الجزائر بلقبي كاس السوبر 2024 والبطولة الجزائرية 2025 إضافة الى بلوغ الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا.وكان خالد بن يحي غادر مؤخرا اتحاد طرابلس الليبي رغم تصدر الفريق مجموعته ضمن البطولة الليبية.وتتصدر مولودية الجزائر ترتيب البطولة الجزائرية برصيد 43 نقطة من 19 مباراة متقدمة بفارق 5 نقاط على شباب قسنطينة صاحبة المركز الثاني بمجموع 38 نقطة من 23 مباراة.ر-امين