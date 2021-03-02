سمير الوافي يرد على ألفة الحامدي "تصفيني بالعميل وانت صديقة السفارات "

رد الاعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على التهم التي وجهتها له الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية السابقة ألفة الحامدي.وكتب الوافي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية "أتفهم ما أصاب ألفة الحامدي من إحباط وهيستيريا بعد سقوطها...فجرحها عميق بعد ان ساهمنا ولو قليلا في إسقاطها...ليس كشخص بل كذراع لمنظومة خارجية وداخلية مشبوهة...تستبله البسطاء بشعارات فضفاضة كشفنا حقيقتها في الإبان...وهي الآن لم تعد تعنينا بعد أن أنقذنا منها التونيسار والبلاد بمساهمة بسيطة في فضحها...وأصيبت بحالة هيستيريا متواصلة عبر تدوينات يومية مسعورة...!!!واضاف "الغريب أنها تصفني ب" العميل " ...وهي صديقة السفارات وزائرة بيوت السفراء دون إستئذان دولتها ورؤسائها واحترام الأعراف...لتستنجد بدعمهم ضد الدولة التونسية...وتقول لأحدهم أنها " إبنتهم " ويجب دعمها في طموحاتها الأكبر...ومساندتها في حربها ضد اعداء " نجاحها " وحلمها الأمريكي...!!!وتابع "تصفني ب " المهرج " وهي صاحبة أطول مسلسلات التهريج التي شغلت التوانسة في التونيسار...من حل مشاكل الموظفين بالشكلاطة...والإنفاق من جيبها على الكاترينغ بما قدره مائتي دينار...وإصلاح الطائرات المعطبة في أيام...والخطب الكاراكوزية فوق الكراسي...وعصيان رؤسائها في العمل...وتكوين لجنة من مديري الشركات العالمية المنافسة لانقاذ التونيسار بمساعدة منافسيها ...وبرامج الانقاذ السخيفة...والسيرك الشعبوي الذي كانت بطلته طيلة شهرين...!!!لذلك مهما هرجت فأنا فاشل في ذلك مقارنة بها...وعاجز عن منافستها في التهريج...هذا ربع رد يا سيدة ألفة...وتسبقة سريعة على الطريق...من رد أطول وأكبر سيصلك قريبا...وفيه تفاصيل وحقائق ستصدم من يقرؤه...وأولهم من تحاولين إستبلاههم بشعبوية مقززة ومقرفة...!!!