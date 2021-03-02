ياسين العياري: وثيقة مرور التلاقيح بالديوانة تخص موظفي السفارة الاماراتية ولا علاقة لها بفضيحة الهبة

" باهي، شنية الوثيقة هذه إذا، التي يرفعها أنصار قيس، مجانين سعيد، كدليل النصر المبين!

هي وثيقة - إن صحت- تخص في الأرجح تراخيص التلاقيح لموظفي السفارة، خاطر هذيكا فقط، حسب اللجنة العلمية، تعدات بالإجراءات السليمة للدخول (ديوانة، وزارة الصحة).. و ما عندها حتى علاقة بفضيحة بالهبة الإماراتية لسعيد المتكتم عنها.

إن شاء الله هكة الصورة أوضح للجميع!

الرئيس بيده، في بيان الصباح الي خرجه كي فاحت الحكاية، تجنب إعطاء تاريخ التلاقيح (كذلك ملحقته الإعلامية) و لوح الكورة للصحة العسكرية - la grande muette- ، قبل أن يناقض نفسه العشية في تخبط واضح، فكرنا بمهزلة الظرف الي مافيه شي أما أصاب نادية بالعما، و الزوز بيانات المتضاربة متع وقتها.

سادتي،

الرئيس النظيف، لا يستحق للخبث و المغالطة و التدليس و تسريب الوثائق المضروبة! تنجم تنشر الرئاسة في إطار الشفافية و التوضيح كل الوثائق بما أنه الأمر أصبح قضية راي عام و مادامت الوثائق لا تدخل تحت طائلة المعطيات الشخصية و ليست وثائق سرية و الرئاسة نشرت مثلا قبل مراسلاتها لرئاسة الحكومة.

تنشرها بشفافية، موش تسرب نادية ديشيكتوز بالواتزاب وثائق تابعين حكاية أخرى بعد ضربات فوطوشوب للتدجيل على البسطاء.

إذا بقيت عصابته و أنصاره و مدونيه، يستعملون الخبث و الكذب و يغلطوا في الناس، فربما.. الرئيس ليس نظيفا بالقدر الذي يصور! النظافة ما يدافعوش عليها بالخمج! بالمغالطات!

نلخص إذا،

هذه الوثيقة، تثبت فقط خمج العصابة المحيطة بالرئيس و التي تدفعه للخطأ و التخبط و قاعدة تظر فيه و تنقص من مصداقيته.. كثيرا.

الرئيس غلط، غلط غلطا جسيما، خذى تلاقيح دون أن يعلم مؤسسات الدولة، الدولة الي هو رئيسها! لم يحترم القانون و الإجراءات، خبى على التوانسة الي عنده تلاقيح لمدة 6 اشهر كاملة مات فيهم الي مات بالكوفيد و كي تفضح، هبط بيان يكذب على مواطنيه ثم ناقض نفسه فزاد ضر مصداقية الرئاسة داخليا و خارجيا.

الرئيس لعبله سفير الإمارات لعبة، وقع فيها قيس كالغر : جابله تلقيح، خذاه، ثم سرب الحكاية!

الهدف ضرب الرئيس لفائدة عبير موسي، لتبقى لها الباتيندة الحصرية في مضاددة الغنوشي! الرئيس في عدم إحترامه للشفافية و القانون و شعبه وقع في الفخ و أضر بمصداقيته كشخص ضررا صعيب تصليحه.

الرئيس مطالب إذا بالإعتذار للتوانسة و الوعد على إرساء قواعد الشفافية و عدم تجاوز مؤسسات الدولة مستقبلا : الطير الحر، كي يتشد، ما يفرفطش!

للجميع حق إنتقاده، إلا النهضاويين و باراشوكاتهم! هؤلاء لا يحق لهم التكلم عن الشفافية و إحترام المؤسسات حتى بتفدليك!

مجانين سعيد، من يرفعونه لدرجة الإله : أعملوا ربي في بالكم! ليس ملاكا! هو رجل، يغلط و يزلط و يكمبن و يتكتك و يتكتم و يكذب، كأي سياسي و ثمة فرق بين الحقيقة و الصورة الي يبيع فيها، أنظف منهم بعد عام فقط حكم، كان ماهوش بش يراجع روحه و الناس الي دايرة بيه، ما يكمل الخمسة سنين، إلا ما يولي كيفهم أو أتعس.

نهاركم طيب و إلبسوا كماماتكم و إستحفظوا على رواحكم، دولتكم جابت التحاليل السريعة بتأخير ستة شهر و يبدو أن التلاقيح بش تجي كيف كيف بنفس التأخير (لا الجزائر ماهيش بش تقسم معانا، مغالطة أخرى من الرئيس هذيكا زادة، ربي يسامح الي دبر عليه)."

نشر النائب ياسين العياري في صفحته الرسمية على الفايسبوك نسخة من وثيقة تثبت ان تلاقيح مرت عبر سلك الديوانة .وفسر ياسين العياري حقيقة الوثيقة التي نشرها انصار قيس سعيد لتثب ان التلاقيح مرت وفق الاجراءات المعمول بها.وقال ياسين العياري " وثيقة مرور التلاقيح بالديوانة تخص موظفي السفارة الاماراتية ولا علاقة لها بفضيحة الهبة التي استلمتها رئاسة الجمهورية".