   Fathia Khairi - زعمة يصافي الدّهر  

منظمة الاعراف والمنظمة الشغيلة تؤكدان ضرورة الحفاظ على ديمومة المؤسسات والمقدرة الشرائية

Publié le Lundi 01 Mars 2021 - 19:45 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - التقى راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب عصر يوم الاثنين 1 مارس 2021 بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل .

ومثّل اللقاء وفق بلاغ لمجلس الشعب, فرصة لتدارس الوضع العام في البلاد، وتأثيرات تواصل الأزمة السياسية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.


وتمّ تأكيد ضرورة الخروج السريع من هذه الأزمة السياسية وايجاد الحلول المناسبة وتغليب المصلحة الوطنية، والسعي الى تحقيق انتظارات الشعب التونسي، مع التشديد على أهمية الحوار بين جميع الأطراف.

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