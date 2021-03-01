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ياسين العياري: بعد ان اقرت الرئاسة بتلقيها اللقاحات سنسائلها حول طبيعته ونوع الجرعات وتاريخ تسليمها

Publié le Lundi 01 Mars 2021 - 10:23 قراءة: 0 د, 44 ث
قال النائب ياسين العياري انه بعد ان اعلن مصدر من رئاسة الجمهورية بانها تلقت لقاحات لكورونا من الامارات يجب مسائلتها حول طبيعته ونوع الجرعات وتاريخ تسليمها.
وكتب العياري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية :
" شكرا لكل من سبني و شكك في مصداقيتي دفاعا عن رئيسه، عن أصنام في خياله.
هوكا الرئاسة أقرت إنه جاتها هدية جرعات تلقيح كوفيد 19 من الإمارات كيما قلتلكم بالضبط، و طفاو عليها الضو رغم إنها جات منذ أيام، و إستعملوها من غادي لغادي في تعتيم غير مقبول، تعتيم حتى اليوم الصباح.

علاش فقط اليوم الصباح أقروا؟ فقط لما قمت بكشف مصدرها و شكون خذاها أمس و فهموا أن الأمر معادش ينجموا يخبيوه.
الرئاسة قالت عطاوهم لإدارة الصحة العسكرية، جميل!
وزير الدفاع مسؤول أمام البرلمان، السؤال الكتابي و الشفاهي حول الجرعات، نوعها، تاريخ تسليمها، شكون خذى منها و على أي أساس و متى، تبعثوا هذا الصباح.
نهاركم طيب."



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221481

Mnasser57  (Austria)  |Lundi 01 Mars 2021 à 10h 38m |           
كثرت فضايحهم لاحول ولاقوة الابالله



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