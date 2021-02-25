تونس – فرنسا: عزم مشترك لمزيد تعزيز التعاون الثنائي

باب نات -

إلتقى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي بعد ظهر اليوم ب André Parant سفير فرنسا بتونس، بحضور مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس.وكانت المقابلة وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية فرصة تطرق خلالها الجانبان إلى سير التعاون الاقتصادي والمالي وبرامج العمل للفترة القادمة.وأكد الوزير في هذا السياق على أهمية العلاقات الثنائية في جميع المجالات مما يجعل من فرنسا الشريك الأول لتونس، معربا عن الحرص على مزيد تطوير هذا التعاون باعتبار الفرص المتاحة والرغبة المشتركة لدى الجانبين.كما تطرق الجانبان إلى الإستعدادات والتحضيرات الجارية لإنعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في شهر مارس القادم وذلك بضبط البرامج والمشاريع الممكن تنفيذها في إطار الأولويات الوطنية، وذات الإهتمام المشترك.وجدّد André Parant إلتزام فرنسا بمواصلة دعم تونس على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف ومرافقتها في تنفيذ برامجها الإصلاحية، مؤكّدا الإستعداد لتعميق التشاور في إتجاه مزيد تمتين الشراكة القائمة وتوسيع مجالاتها خاصة في ظل تحديات الفترة الراهنة وأولويات المرحلة القادمة.