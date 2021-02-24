بولبابه سالم لقناة الجزيرة مباشر : صراع القوى الاقليمية تحول من ليبيا الى تونس و الحزيبات المجهرية تريد تجاوز نتائج انتخابات 2019

باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في " المسائية " على الجزيرة مباشر ان تونس تشهد صراعا على السلطة و هناك احزابا برلمانية تريد اسقاط الحكومة للعودة الى الحكم ، كما توجد حزيبات مجهرية فشلت في الانتخابات ترغب في العودة الى السلطة تحت مسميات الحوار الوطني و إنقاذ البلاد. و أضاف ان هؤلاء من يساندون الرئيس قيس سعيد ليس اقتناعا بوجهة نظره و لكن لاستغلال موقعه في معركتهم .



و لاحظ بولبابه سالم وجود قوى اقليمية تصب الزيت على النار و تؤجج الأوضاع في البلاد و اصبح التنافس الأمريكي الفرنسي واضحا مثلما حصل في ليبيا.



