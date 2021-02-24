   Warda - ايه ولا ايه  

بولبابه سالم لقناة الجزيرة مباشر : صراع القوى الاقليمية تحول من ليبيا الى تونس و الحزيبات المجهرية تريد تجاوز نتائج انتخابات 2019

Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 20:24 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في " المسائية " على الجزيرة مباشر ان تونس تشهد صراعا على السلطة و هناك احزابا برلمانية تريد اسقاط الحكومة للعودة الى الحكم ، كما توجد حزيبات مجهرية فشلت في الانتخابات ترغب في العودة الى السلطة تحت مسميات الحوار الوطني و إنقاذ البلاد. و أضاف ان هؤلاء من يساندون الرئيس قيس سعيد ليس اقتناعا بوجهة نظره و لكن لاستغلال موقعه في معركتهم .

و لاحظ بولبابه سالم وجود قوى اقليمية تصب الزيت على النار و تؤجج الأوضاع في البلاد و اصبح التنافس الأمريكي الفرنسي واضحا مثلما حصل في ليبيا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221237



En continu

Toutes les news

الأربعاء 24 فيفري 2021 | 12 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:41 12:39 06:57 05:30
11°
 18° % 82 :الرطــوبة
تونــس 10°
0.51 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
18°-1019°-919°-919°-1018°-9
  • Avoirs en devises
    22084,8

  • (24 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,29868 DT        1$ =2,72245 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 fev)   336,5 MDT