جمعية قرى الاطفال س و س تنظّم ورشة إفريقية تحت شعار " تعزيز قدرتنا على التحليل " من 10 إلى 21 نوفمبر 2025 بتونس

Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 20:55
      
افتتحت، اليوم الاثنين، الورشة الافريقية تحت شعار " تعزيز قدرتنا على التحليل " وتمتد من 10 إلى 21 نوفمبر 2025 ، لدعم تحليل نظم إدارة المخاطر على الأطفال والشباب المنتفعين من برامج المنظمة، وذلك ببادرة من قسم الأمن والسلامة الإقليمي للفدرالية الدولية لقرى الأطفال س و س  وبالشراكة مع قرى الأطفال س و س تونس.
وتجمع الورشة، حسب بلاغ للجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س، ممثلين عن 19 دولة أفريقية من مسؤولي الأمن والمحللين ومديري البرامج، لمناقشة سبل تطوير آليات تحليل وإدارة المخاطر وتعزيز القدرة الجماعية على التوقّي من التهديدات التي قد تمسّ سلامة  الأطفال والشباب المنتفعين من برامج المنظمة وإطاراتها.
وتتواصل الورشة على مدى أسبوعين، ويشارك في أشغالها خلال هذا الأسبوع مجموعة شمال وغرب افريقيا التي تضم البلدان الفرنكوفونية فيما يخصّص الأسبوع القادم، لمجموعة الوسط والساحل الأفريقي التي تضم البلدان التي تتحدث اللغة الانجليزية.


