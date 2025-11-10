افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر بــ 50 مليون دينار

تمّ، يوم الاثنين، افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية لصناعة الأدوية " حكمة"، منطقة سيدي ثابت من ولاية أريانة، بقيمة استثمارية بلغت 50 مليون دينار.

وقال وزير الصحة، مصطفى الفرجاني لدى تدشينه الوحدة "أن افتتاح الوحدة الإنتاجية الثالثة لشركة رائدة في مجال الصناعات الدوائية، يعد إضافة نوعية في مسار تحقيق السيادة الصحية الوطنية والإفريقية و العربية، وركيزة أساسية للأمن القومي الصحي، ويعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار في تونس وفي الكفاءات التونسية ".

و لفت الوزير، إلى أن الوحدة الصناعية الجديدة تنتج أدوية متنوعة كأدوية القلب والشرايين وأمراض السكري وأدوية الجهاز الهضمي والجهاز االعصبي، بالإضافة إلى المضادات الحيوية، مؤكّدا " أن الأدوية المنتجة تتطابق مع معايير الجودة العالمية، وهي موجهة للاستهلاك المحلي وللتصدير للأسواق الافريقية والعربية لتصبح تونس منصة تصدير دوائي نحو افريقيا".



من جهته، قال رئيس شركة أدوية " حكمة " في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، مازن دروزة، " إن تونس تسير على الدرب الصحيح للاستثمار خاصة في المجال الصحي، وسيصدّر هذا المصنع خارج تونس وخارج الدول العربية والافريقية، اذ سيعمل على أن يكون محطة للتصدير الى أوروبا"وعبّر عن الفخر بالشراكة في تونس وبدعم الحكومة التونسية لتطوير الصناعة الدوائية حتى يكون مصنعهم من أوائل المصانع في شمال افريقيا وفي تونس"، مبرزا أهمية الكفاءات البشرية في تونس.وذكر المدير العام للشركة في تونس، منير زعفران، أن فتح الوحدة الصناعية الثالثة في تونس التي تتوفر على قدرة أكبر لتصبح منصة إقليمية لتصدير الأدوية، تحمل ختم "صنع في تونس"، من شأنه تعزيز إنتاج أدوية عالية الجودة وذات قيمة مضافة عالية وفي متناول المريض التونسي، تصنع باحدث التجهيزات والتقنيات في تونس، بما يعزّز السيادة الصحية في تونس، وفق تعبيره.يذكر أن " حكمة" هي شركة عالمية متخصصة في إنتاج الأدوية، تأسست في الأردنومنذ 35 سنة، اختارت الشركة الأردنية، أن تكون تونس أول بلد يحتضن أول وحدة صناعية لها خارج الأردن، لتستثمر لاحقا في شمال أمريكا وأروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وانطلقت الشركة في تونس ب 40 موطن شغل في البداية، إلى أكثر من 320 موطن شغل في تونس اليوم، وفق المدير العام للشركة في تونس.