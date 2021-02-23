أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الجزائرية افادت بان تشديد اجراءات غلق حدودها املته سياستها الوقائية لمجابهة عدوى انتشار فيروس "كورونا" وهو إجراء ينسحب على مختلف حدودها وعلى كل الوافدين من مختلف دول العالم، مشيرةً إلى أن التواصل الدبلوماسي مع الجزائر قائم لمتابعة الحالات الانسانية والمستعجلة.
غلق الجزائر لحدودها مع تونس: الخارجية التونسية توضّح
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الثلاثاء 23 فيفري 2021 | 11 رجب 1442
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