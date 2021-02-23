   Sherine - Mafish Marra  

غلق الجزائر لحدودها مع تونس: الخارجية التونسية توضّح

Publié le Mardi 23 Février 2021 - 20:28 قراءة: 0 د, 15 ث
أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الجزائرية افادت بان تشديد اجراءات غلق حدودها املته سياستها الوقائية لمجابهة عدوى انتشار فيروس "كورونا" وهو إجراء ينسحب على مختلف حدودها وعلى كل الوافدين من مختلف دول العالم، مشيرةً إلى أن التواصل الدبلوماسي مع الجزائر قائم لمتابعة الحالات الانسانية والمستعجلة.

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