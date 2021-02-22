وزارة التجارة تمنح دعما لمادتي الحليب والطماطم عند التصدير

بالنّسبة إلى مادّة الحليب:

بالنّسبة إلى مادّة ثاني مركّز الطّماطم

تعلم وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات أنه في في إطار سعيها على ديمومة المنظومات الإنتاجيّة لمادّتي الحليب والطمّاطم، وتبعا للصّعوبات التي تشهدها هذه المنظومات بسبب ارتفاع مستويات المخزونات بصفة ملحوظة وتوقّعات بزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ومساهمة منها في تطوير صادرات هذه المنتوجات والمحافظة على أسواقها التّقليدية والنّفاذ إلى أسواق جديدة.فقد تقرر تمتيع صادرات هذه المواد بمنح دعم عند التّصدير كما يلي:115 مليم لعلبة 1 لتر (حليب معقم نصف دسم) مصدرة نحو كل الوجهات200 مليم لعلبة 1 لتر (حليب كامل الدسم) مصدرة نحو كل الوجهات405 مليم لعلبة2/1 400 غ.592 مليم لعلبة4/4 800 غ.554 مليم للأكياس المعقمة 1 كلغ.وذلك بالنّسبة لكل الوجهات التّصديرية.