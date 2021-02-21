امنة فاخر: قيس سعيّد خيب أمالنا وأعادنا إلى عهد الرومان

أفادت السبت 20 فيفري، امنة فاخر أنها انتخبت قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية لكنّه خيّب ظنّها بعدم تقديمه لأي انجاز يذكر.وأضافت امنة فاخر خلال حضورها في برنامج Tapis rouge على ديوان أف أم أن الطريقة التي أرسل بها رئيس الجمهورية رسالته الأخيرة رفقة مدير ديوانه إلى رئيس الحكومة قد أعادتنا إلى عهد الرومان...وكانت الرئاسة التونسية نشرت فيديو للرئيس قيس سعيد يأمر فيه حاجبه بنقل رسالة كتبها بخط يده إلى رئيس الحكومة، وعدم العودة قبل أن يرد عليها.