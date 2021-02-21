أنصار الدستوري الحر يتوعّدون "الاخوان" بمليونية تقودها "الزعيمة" عبير موسي الأحد 21 فيفري في سوسة

ينظم صباح الأحد 21 فيفري، الحزب الدستوري الحر تجمعا شعبيا وتحركا احتجاجيا بسوسة بقيادة رئيسة الحزب عبير موسى.وتوعّد أنصار "الزعيمة" عبير موسي "الاخوان" بمليونية ستزلزل الأرض تحت أقدامهم مؤكدين أنهم صامدون ومرابطون من أجل تحقيق أهداف الثورة، "ثورة التنوير".ويأتي هذا التحرك للتنديد بما وصفته عبير موسي المهزلة والمسرحيات والفوضى والتلاعب بمصالح الدولة على خلفية تواصل أزمة التحوير واليمين.