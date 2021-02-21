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أنصار الدستوري الحر يتوعّدون "الاخوان" بمليونية تقودها "الزعيمة" عبير موسي الأحد 21 فيفري في سوسة

Publié le Dimanche 21 Février 2021 - 13:02 قراءة: 0 د, 18 ث
ينظم صباح الأحد 21 فيفري، الحزب الدستوري الحر تجمعا شعبيا وتحركا احتجاجيا بسوسة بقيادة رئيسة الحزب عبير موسى.

وتوعّد أنصار "الزعيمة" عبير موسي "الاخوان" بمليونية ستزلزل الأرض تحت أقدامهم مؤكدين أنهم صامدون ومرابطون من أجل تحقيق أهداف الثورة، "ثورة التنوير".


ويأتي هذا التحرك للتنديد بما وصفته عبير موسي المهزلة والمسرحيات والفوضى والتلاعب بمصالح الدولة على خلفية تواصل أزمة التحوير واليمين.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 220983

Mnasser57  (Austria)  |Dimanche 21 Février 2021 à 14h 02m |           
قالك زعيمة!
زعيمة في التبلعيط وقلة الحياء وقلة التربية وزعيمة في التشويش وماجابت شيء

Delavant  (France)  |Dimanche 21 Février 2021 à 13h 42m |           
Comme par hasard c'est à Sousse que l'ancien régime fait sa démonstration de force. Il est temps de dénoncer toutes les démagogies des fiefs. La Tunisie risque gros avec "ANSAR al Charia et ANSAR le parti unique". Notre pays ne peut être gouverné par aucune des ces deux fractions. Il est temps de rompre avec ces deux kamikazes de la politique. Le peuple a besoin d'un grand fédérateur et non de revanchards avides de pouvoir.

3azizou  (Nigeria)  |Dimanche 21 Février 2021 à 13h 31m |           
الفاشية تتوعد البلاد بالفوضى فهل أنتم مدركين



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