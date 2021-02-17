واقع العلاقات التونسية الإماراتية محور مكالمة هاتفية بين وزير الشؤون الخارجية ونظيره الإماراتي

مثل "واقع علاقات الأخوة والتعاون التونسية الإماراتية وسُبل تعزيزها وإثراء مضامينها"، موضوع المكالمة الهاتفية التي تلقاها يوم أمس عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.ووفق بلاغ للخارجية, أعرب وزير الخارجية الإماراتي عن حرص بلاده مزيد تدعيم العلاقات مع تونس وإثراءها في جميع المجالات، بما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.من جانبه، أكد عثمان الجرندي، استعداد تونس الدائم للعمل مع دولة الإمارات الشقيقة من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في إطار شراكة فاعلة وذات منافع متبادلة للطرفين.كما تطرق الوزيران خلال الإتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمّ التأكيد في هذا السياق على أهمية تكثيف اللقاءات بين مسؤولي البلدين من اجل مزيد التّشاور والتنسيق واستكشاف فرص جديدة للتعاون.