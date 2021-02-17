الهاروني يدعو اتحاد الشغل لتعليق الإضرابات لسنتين أو 3 سنوات

يطالب سعيد بتوضيح مواقفه وخطابه ويؤكد أنهم ضد استقالة المشيشي وحكومته

قيس سعيد الذي نراه ليس قيس سعيد الذي انتخبناه

يدعو المشيشي للمبادرة بإجراء حوار مع الأحزاب والمنظمات إذا تعطلت مبادرة الاتحاد

دعا رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني،اليوم الأربعاء 17 فيفري 2021، الاتحاد العام التونسي للشغل لتعليق الإضرابات لسنتين أو 3 سنوات.وأضاف عبد الكريم الهاروني، خلال استضافته، في برنامج ماتينال اذاعة شمس، أنه كما أعلنت الحكومة التزامها بكل الاتفاقيات والعزم على تطبيقها من الضروري التزام الاتحاد بتعليق الإضرابات.وأكد الهاروني، أنه يجب إيقاف الإضرابات من أجل عدم تعطيل العمل والإنتاج وتوفير الشغل للتونسيين والتفرغ للبحث عن حلول لمشاكلهم.وطالب رئيس مجلس شورى حركة النهضة رئيس الجمهورية قيس سعيد بتوضيح مواقفه من عديد المسائل بينها الثورة والديمقراطية والأحزاب ومقاومة الفساد.وأضاف أنهم يطالبون سعيد بتوضيح خطابه وطرح أفكاره والتعامل مع المؤسسات الشرعية للدولة .وأوضح الهاروني أنهم ضد استقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي نظرا لأنه ليس المسؤول عن الأزمة خاصة وأنه من حقه اجراء تحوير وزاري والبرلمان قام بواجبه لكن العملية توقفت في قصر قرطاج.وأشار عبد الكريم الهاروني إلى أن الحكومة تعمل في إطار الدستور والقانون وتحترم رئيس الجمهورية وتجتهد من أجل إيجاد حلول لمشاكل التونسيين والحل في تطويرها وليس في استقالتها .هدا وأكد رئيس مجلس شورى النهضة، أن النهضة ليست المسؤولة عن تعطيل الدولة وقبلت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ رغم شبهات الفساد وقبلت بالمشيشي رغم أنه تم اختياره من خارج اقتراحات الأحزاب.وقال عبد الكريم الهاروني، إن قيس سعيد الذي انتخبوه ليس قيس سعيد الذي يرونه اليوم في قصر قرطاج.وأضاف أن المحيطين برئيس الدولة سواء في قصر قرطاج او البرلمان وغيرها يحاولون دفعه لدور غير دوره.كما أوضح الهاروني أن علاقة رئيس الجمهورية كانت متوترة مع مجلس نواب الشعب واليوم أصبحت متوترة مع الحكومة.ودعا رئيس مجلس شورى حركة النهضة رئيس الحكومة هشام المشيشي للمبادرة بإجراء حوار مع المنظمات الوطنية والأحزاب إذا لم ينطق رئيس الجمهورية فورا في الاشراف على الحوار الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل وتعطلت هذه المبادرة.وأضاف عبد الكريم الهاروني أنهم كانوا ينتظرون إشراف رئيس الجمهورية على الحوار الاقتصادي والاجتماعي الذي دعا له اتحاد الشغل.