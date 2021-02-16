وزيرا الخارجية والمالية يتحادثان بخصوص عدد من المسائل المالية المرتبطة بنشاط الخارحية

باب نات -

تحادث عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع علي الكعلي، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، يوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 بخصوص عدد من المسائل المالية المرتبطة بنشاط وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وذلك على هامش اجتماع حول الانطلاق الرسمي للمشاورات الثنائية المتعلقة بالبرمجة المالية وأولويات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 2021-2027.ووفق بلاغ للخارجية, اكد الجرندي خلال هذا اللقاء على اهمية مسألة التغطية الصحية الدولية للأعوان الدبلوماسيين والاداريين المعينين بالخارج من أجل تمكينهم من تادية مهامهم في احسن الظروف ومجابهة التحديات الصحية بصفة عامة وخاصة في بعض المناطق الصعبة التي تنتشر فيها الأوبئة والامراض والتي تتطلب تدخلا عاجلا.وتناول الوزيران إمكانية توسيع دائرة حضورنا الدبلوماسي والقنصلي من خلال اعتماد وحدات غير مكلفة لضمان تواجد أهم لتونس في عدد من مناطق العالم ولاسيما في فضاءات انتماءها الجغراستراتيجي ولاسيما في إفريقيا وكذلك في آسيا وأمريكا اللاتينية توفيرا لمزيد فرص التجارة والاستثمار والتعاون الدولي لبلادنا.على صعيد متصل، اعتبر الوزيران ان منح المهمات بالخارج للدبلوماسيين وكذلك لكافة موظفي الدولة لم تعد تفي بالحاجة وأدت إلى عزوف كبير من قبل اطارات الدولة عن القيام بعدة مهام في الخارج مما يستدعي ضرورة مراجعتها من اجل ضمان حضور تونس في التظاهرات واللقاءات الهامة لبلادنا.من جانبه، عبر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عن تفهمه لمشاغل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج واستعداده لدراسة هذه المقترحات.واتفق الوزيران في ختام اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص كل هذه النقاط من اجل انجازها.