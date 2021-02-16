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موسكو: تسليم القمر الصناعي التونسي "تحدي واحد" رسميا الى الشركة الروسية المتعهدة بالاطلاق

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 06:54 قراءة: 0 د, 40 ث
تم بالعاصمة الروسية موسكو رسميا تسليم القمر الصناعي التونسي "تحدي 1" المصنع من قبل مجمع تلنت Telnet Holding لشركة GlavKosmos المتعهدة بإطلاق المركبة الفضائية Soyouz-2 الناقلة للقمر الصناعي.

وقد تم خلال التسليم إجراء آخر الفحوصات التقنية و عملية التنظيف و تعقيم القمر الصناعي بالغرفة البيضاء قبل إدخاله بكبسولة الإطلاق ووضعه في وضعية العمل ON، و إحكام إغلاق بوابة الكبسولة التي ستفتح لاحقا في الفضاء الخارجي يوم 20 مارس.






وسيتم نقل الكبسولة و المعدات إلى المحطة الفضائية ببيكنور بكزاخستان اليوم الثلاثاء.

وتجدر الاشارة الى ان تحدي واحد هو اول قمر صناعي عربي مصنع بإمكانيات محلية 100بالمئة من قبل الخبرات التونسية في شركة تلنات المختصة في التكنولوجيا والبرمجيات والانشطة الهندسية، وهو قمر صناعي مختص في انترنات الاشياء Internet Of Things وسيستخدم لاول مرة في العالم بروتوكول LoRa في اتصالات الفضاء.








Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220651

Sarih  (Tunisia)  |Mardi 16 Février 2021 à 07h 33m |           
غياب كلي لإعلان العار إلٌي ما يتبع كان في السفاسف الفارغة

Sarih  (Tunisia)  |Mardi 16 Février 2021 à 07h 31m |           
بالتوفيق إن شاء الله وبمزيد من التألق والابداع
على الاقل خبر يسر وينير في عتمة هذه الاخبار التعيسة في بلادنا



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