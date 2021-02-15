   Om Kalthoum - ليلة حب  

رئيس الحكومة يقرر اعفاء 5 وزراء مشمولين بالتحوير الوزاري وتكليف وزراء بالنيابة

Publié le Lundi 15 Février 2021 - 11:03 قراءة: 1 د, 16 ث
في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري...

أعلنت رئاسة الحكومة أنّ رئيس الحكومة هشام مشيشي، قرّر، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021، إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم .


وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم تكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:


• وزارة العدل السيّدة حسناء بن سليمان.
• وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، السيّد محمّد بوسعيد.
• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيّد أحمد عظّوم.
• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيّد محمد الفاضل كريّم.
• وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، السيّدة سهام العيادي.

وأكدت رئاسة الحكومة في نفس البلاغ على أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.



و تعيش البلاد منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، وعلى بعض الوزراء الذين تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح رغم حصولهم على ثقة البرلمان خلال جلسة عامّة انعقدت يوم 26 جانفي المنقضي، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.

وقد تعددت الآراء بشأن هذا الخلاف، بين من يعتبر أن لرئيس الجمهورية الحق في رفض تسميتهم وأداء اليمين أمامه، وبين من يعتبر التسمية وأداء اليمين إجراء شكليًّا مكمّلاً لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 220595

RIADH  (France)  |Lundi 15 Février 2021 à 13h 30m |           
Les ânes qui disent que c'est une décision sage ne savent pas que ça amplifie le conflit et que cela aura une répercussion directe sur les services de l’état dans ses domaines

RESA67  (France)  |Lundi 15 Février 2021 à 12h 17m |           
C’est sage comme décision. Il ne faut pas que le peuple tunisien soit prisonnier des clivages politiques.

Cartaginois2011  (Nigeria)  |Lundi 15 Février 2021 à 11h 26m |           
حل وقتي يمكن الدولة من مواصلة دواليبها و خدمة الشعب في انتظار اجابة رئاسة الجمهورية رسميا على مراسلة رئيس الحكومة لبدء حل للتحوير الوزاري و تنظيم موكب اداء اليمين،او توخي حل قانوني آخر من طرف الحكومة لمباشرة الوزراء الذين تمّت تزكيتهم في جلسة البرلمان يوم 26جانفي،وليس 27.....ونرجو ان نرى اجابة رئاسة الجمهورية عن قريب حتى لا يصبح الباب مفتوحا لرفض الاجابة عن المراسلات من الجانبين ومن كل الوزارات او صعوبة تنظيم اجتماعات ثنائية،وهذا غير مقبول بالمرة



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