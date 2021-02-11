لطفي المرايحي: قيس سعيّد عدواني وماهوش حكيم وغير قابل للتواصل

انتقد الخميس 11 فيفري، الأمين العام للحزب الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي سلوك رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وقال لطفي المرايحي في حوار على موجات إذاعة صبرة اف أم إن قيس سعيّد شخصية عدوانية وجد نفسه فجأة رئيس جمهورية"، مضيفا " قيس سعيّد ليس حكيما وغير قابل للتواصل".
وتابع لطفي المرايحي " وضعية تونس الاقتصادية مأساوية ورئيس الجمهورية منهمك في المهاترات السياسية".
وحول المخرج من أزمة اليمين الدستورية، اقترح لطفي المرايحي أن يعيّن هشام المشيشي الوزراء الذين يعترض عليهم رئيس الجمهورية مستشارين تابعين لرئاسة الحكومة برتبة وزير .
رابط الفيديو
وقال لطفي المرايحي في حوار على موجات إذاعة صبرة اف أم إن قيس سعيّد شخصية عدوانية وجد نفسه فجأة رئيس جمهورية"، مضيفا " قيس سعيّد ليس حكيما وغير قابل للتواصل".
وتابع لطفي المرايحي " وضعية تونس الاقتصادية مأساوية ورئيس الجمهورية منهمك في المهاترات السياسية".
وحول المخرج من أزمة اليمين الدستورية، اقترح لطفي المرايحي أن يعيّن هشام المشيشي الوزراء الذين يعترض عليهم رئيس الجمهورية مستشارين تابعين لرئاسة الحكومة برتبة وزير .
رابط الفيديو
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 220408