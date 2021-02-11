   Georges - كلام الناس  

لطفي المرايحي: قيس سعيّد عدواني وماهوش حكيم وغير قابل للتواصل

Publié le Jeudi 11 Février 2021 - 21:52 قراءة: 0 د, 32 ث
انتقد الخميس 11 فيفري، الأمين العام للحزب الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي سلوك رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وقال لطفي المرايحي في حوار على موجات إذاعة صبرة اف أم إن قيس سعيّد شخصية عدوانية وجد نفسه فجأة رئيس جمهورية"، مضيفا " قيس سعيّد ليس حكيما وغير قابل للتواصل".
وتابع لطفي المرايحي " وضعية تونس الاقتصادية مأساوية ورئيس الجمهورية منهمك في المهاترات السياسية".
وحول المخرج من أزمة اليمين الدستورية، اقترح لطفي المرايحي أن يعيّن هشام المشيشي الوزراء الذين يعترض عليهم رئيس الجمهورية مستشارين تابعين لرئاسة الحكومة برتبة وزير .


رابط الفيديو


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 220408



En continu

Toutes les news

الخميس 11 فيفري 2021 | 29 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:58 15:31 12:40 07:12 05:45
13°
 18° % 54 :الرطــوبة
تونــس 11°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
18°-1121°-1017°-1212°-811°-6
  • Avoirs en devises
    22383,2

  • (11 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28541 DT        1$ =2,71568 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 fev)   1843,4 MDT