   Om Kalthoum - أراك عصيّ الدمع  

المشيشي يطالب سعيّد بقائمة الوزراء المشبوهين والموافقة على قبول أداء اليمين لبقية الوزراء‎

Publié le Jeudi 11 Février 2021 - 12:40 قراءة: 1 د, 23 ث
أفاد الخميس 11 فيفري، موقع الشروق أون لاين نقلا عن مصدر وصفه بالمطلع أن رئيس الحكومة هشام المشيشي توجه بمكتوب الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد يطلب فيه مده رسميا بأسماء الوزراء الذين ينسب لهم شبهات فساد وتضارب مصالح مع بيان هذه الشبهات.

ودعا هشام المشيشي إلى الاسراع في دعوة بقية الوزراء الذين نالوا ثقة مجلس النواب الى اداء اليمين الدستورية تفاديا لتعطيل سير مؤسسات الدولة وخدمة للصالح العام والشعب التونسي.



وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعلن يوم 16 جانفي الماضي عن تحوير وزاري شمل 11 حقيبة مع التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية وعن وزارة الهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم مصالحها الى رئاسة الحكومة.

وصادق البرلمان في أعقاب جلسته المنعقد يوم 26 جانفي الماضي على منح ثقته للوزارء المقترحين.

وقد عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى اشرافه يوم 25 جانفي الفارط على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، عن رفضه أن يؤدي بعض الوزراء الجدد ممن تعلقت بهم قضايا فساد أو تضارب مصالح اليمين الدستورية، رغم حصولهم على ثقة البرلمان خلال جلسة عامّة انعقدت يوم 26 جانفي المنقضي، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.

وقد تعددت الآراء بشأن هذا الخلاف، بين من يعتبر أن لرئيس الجمهورية الحق في رفض تسميتهم وأداء اليمين أمامه، وبين من يعتبر التسمية وأداء اليمين إجراء شكليًّا مكمّلاً لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.

كما ذكّر سعيّد خلال لقائه الأسبوع الماضي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، مؤكدا أنه إن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها، مشددا على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دونه مرتبة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220352

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 11 Février 2021 à 13h 22m |           
آش نيه الطلعه إلّي باش يطلعلنا بها مرّى هاذي ؟
جواب ما هوش بالتنبري ؟
جواب ريحتو خايبه ؟
... ؟



En continu

Toutes les news

الخميس 11 فيفري 2021 | 29 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:58 15:31 12:40 07:12 05:45
17°
 18° % 51 :الرطــوبة
تونــس 11°
6.69 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
18°-1121°-1116°-1211°-910°-6
  • Avoirs en devises
    22344,1

  • (10 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,27848 DT        1$ =2,72722 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 fev)   1594,9 MDT