هيكل المكي: سعيّد يعتبر المشيشي خائن

قال الأربعاء 10 فيفري، النائب عن حركة الشعب هيكل المكي أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي خائن للأمانة.وقال هيكل المكي في حوار على قناة التاسعة " هشام المشيشي خان الأمانة بارتمائه في أحضان اللوبيات وبعض الأحزاب"، مضيفا " قيس سعيّد يعتبر أنه غير مسؤول على هذه الأزمة".وتابع هيكل المكي " هشام المشيشي كان نكرة قبل أن يحمله الرئيس الأمانة لكنه لم يلتزم بها".و تعيش البلاد منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، وعلى بعض الوزراء الذين تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح رغم حصولهم على ثقة البرلمان خلال جلسة عامّة انعقدت يوم 26 جانفي المنقضي، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.وقد تعددت الآراء بشأن هذا الخلاف، بين من يعتبر أن لرئيس الجمهورية الحق في رفض تسميتهم وأداء اليمين أمامه، وبين من يعتبر التسمية وأداء اليمين إجراء شكليًّا مكمّلاً لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.