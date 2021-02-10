سمير ديلو : الرئيس خيرنا بين انسحاب الوزراء الأربعة أو استقالة المشيشي

قال اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021, النائب في البرلمان والقيادي في حركة النهضة سمير ديلو، بعد إجتماع رئيس الجمهورية بعدد من النواب من ضمنهم ديلو، "أن الرئيس خيرنا بين حلين، إمّا انسحاب الوزراء الأربعة أو استقالة المشيشي".و تعيش البلاد منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، وعلى بعض الوزراء الذين تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح رغم حصولهم على ثقة البرلمان خلال جلسة عامّة انعقدت يوم 26 جانفي المنقضي، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.وقد تعددت الآراء بشأن هذا الخلاف، بين من يعتبر أن لرئيس الجمهورية الحق في رفض تسميتهم وأداء اليمين أمامه، وبين من يعتبر التسمية وأداء اليمين إجراء شكليًّا مكمّلاً لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.