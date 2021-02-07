بسيّس للمحتجين: الدستوري الحزب الأوّل والنهضة الثانية، تنجم تصيح من هنا للعام الجاي "سحقا سحقا للرجعية دساترة وخوانجية"

باب نات -

سخر الاعلامي برهان بسيس من بعض الشعارات المرفوعة في مسيرة السبت 6 فيفري بشارع الحبيب بورقيبة خاصة تلك المطالبة باسقاط النظام أو التي تهاجم الدساترة والنهضة مثل " سحقا سحقا للرجعية دساترة وخوانجية".وأشار بسيس إلى أن المطالبين باسقاط النظام اليوم هم من المساهمين في ارساء هذا النظام من خلال دستور 2014 الذي اتفق حوله جميع الأطياف من قوميين ويسار واسلاميين ومجتمع مدني ونقابيين وغيرهم.وعلّق قائلا " لكلهم عطاونا هالمنظومة الي حطوها في دستور 2014 فرحانين بيه يبكيو ويزغرطو وينشدو في حماة الحمي كي صادقو عليه بلعمل الصديق المنجي الرحوي يعنق في الحبيب اللوز مهنئا بكل تأثر بالإنجاز التاريخي".وبخصوص مهاجمة النهضة والدساترة علق بيس قائلا " الحزب الدستوري الحر في المرتبة الأولى... حركة النهضة في المرتبة الثانية......وانتي خويا لعزيز تنجم تصيح وتعيط من هنا للعام الجاي.....سحقا سحقا للرجعية دساترة وخوانجي".