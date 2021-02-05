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الوافي " منذ صغري وانا ارى ان المعارك السياسية في البلاد محورها الغنوشي من بورقيبة الى سعيّد"

Publié le Vendredi 05 Février 2021 - 10:40 قراءة: 0 د, 42 ث
قال الاعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه لاحظ بان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو العنصر المتواصل في جميع المعارك السياسية في البلاد.
وقال الوافي انه منذ صغره كان يستمع الى تفاصيل صراع بورقيبة والغنوشي ومع بن علي ثم المرزوقي واخيرا قيس سعيد.
وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " منذ ولدت وأنا أسمع بعركة راشد الغنوشي...!
- في السبعينات حتى آخر الثمانينات...كانت العركة بين الزعيم بورقيبة و راشد الغنّوشي...!!

- وفي التسعينات أصبحت العركة بين الرئيس بن علي و الغنوشي...!!
- بعد الثورة تصارع مع المرزوقي في الخفاء...ثم بدأت العركة بين الرئيس الباجي و الغنّوشي...!!
توفوا كلهم الله يرحمهم...
- ومازال الغنوشي يواصل عركته...هذه المرة مع الرئيس قيس سعيد...!!!
وكل هذه المعارك محورها السلطة والكراسي والحكم والمناصب...ولن تنتهي مع أي رئيس...الا إذا أصبح الغنوشي نفسه رئيسا كما يحلم...!!!




Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 219949

Weldtounes  (Tunisia)  |Vendredi 05 Février 2021 à 12h 32m |           
وانا منذ صغري سمعت اللي انت دلست شهادة الباك حبيت ندلس كيفك لكن ضميري و ايماني بالله منعني. خليتها عند ربي و الحمد لله نجحت في الباك من غير تدليس
احشمو شوية كلكم فضايح راكم عملتو الريحة

Amor2  (Switzerland)  |Vendredi 05 Février 2021 à 12h 32m |           
شبه إعلامي مغرور وتافه... متحيل و مفلس ... خرّيج سجون التحيل ... لن يستطيع أن يمحو عار ماضيه الأسود لأنه سُجِّل في مزبلة التاريخ التي لا تُمحى....

RIADH  (France)  |Vendredi 05 Février 2021 à 11h 15m |           
Bon les Nahdhaouis vous l'avez pas mal applaudit quand il critiquait vos détracteurs, maintenant vous dites qu'il est pas crédible... comme d'hab tout est a géométrie variable chez vous, vous êtes vraiment des pigeons...

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 05 Février 2021 à 10h 49m |           
وأنا ملّي سمعت بيك ملّي كنت في حنّبعل وأنت تقفّف وتترهدن لجماعة السلطة وللدولة العميقة. وراشد الغنّوشي دخل للحبس على ىالنضال ضدّ الاستبداد أمّا أنت دخلت الحبس على السرقات



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