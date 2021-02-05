الوافي " منذ صغري وانا ارى ان المعارك السياسية في البلاد محورها الغنوشي من بورقيبة الى سعيّد"

قال الاعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه لاحظ بان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو العنصر المتواصل في جميع المعارك السياسية في البلاد.وقال الوافي انه منذ صغره كان يستمع الى تفاصيل صراع بورقيبة والغنوشي ومع بن علي ثم المرزوقي واخيرا قيس سعيد.وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " منذ ولدت وأنا أسمع بعركة راشد الغنوشي...!- في السبعينات حتى آخر الثمانينات...كانت العركة بين الزعيم بورقيبة و راشد الغنّوشي...!!- وفي التسعينات أصبحت العركة بين الرئيس بن علي و الغنوشي...!!- بعد الثورة تصارع مع المرزوقي في الخفاء...ثم بدأت العركة بين الرئيس الباجي و الغنّوشي...!!توفوا كلهم الله يرحمهم...- ومازال الغنوشي يواصل عركته...هذه المرة مع الرئيس قيس سعيد...!!!وكل هذه المعارك محورها السلطة والكراسي والحكم والمناصب...ولن تنتهي مع أي رئيس...الا إذا أصبح الغنوشي نفسه رئيسا كما يحلم...!!!