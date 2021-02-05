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بعد قرار الإيقاف الآلي للأجور الطبوبي يرد على رئيس بلدية بنزرت: هذه مزايدات من النهضة ولكل حادث حديث

Publié le Vendredi 05 Février 2021 - 07:37 قراءة: 0 د, 46 ث
ندد الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بتصريح رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة، الذي أكد قراره إيقاف الإقتطاع الآلي من الأجور لفائدة النقابات.
وفي تصريح لإذاعة موزاييك اكد الطبوبي عدم فهم صاحب هذا القرار بالقانون، قائلا "هذه بطولة وهمية.. الخصم من الأجور يُنظّم بمنشور يمضيه رئيس الحكومة".
وقال الطبوبي أن هذا المنشور ينظم الاقتطاع لكل النقابات دون استثناء، مؤكدا على أن الانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل "اختياري" ولا يمكن إجبار أي عامل أو شخص على ذلك، "كما يتم ترويجه".
وتابع الطبوبي " هذا الشخص ينتمي إلى حركة النهضة.. وسبب قراره إصدار بيان من مكونات المجتمع المدني في بنزرت ومن بينهم الاتحاد، وأدانو فيه بالتطبيع المفضوح مع الصهيونية".

واضاف الطبوبي "مواقفنا المبدئية لن نتراجع عنها.. والخصم من الأجور قانوني وليس منّة منه" متابعا "هذا حق ومكسب للاتحاد جاء بعد تضحيات طويلة.. مش هو جا اليوم بش يعطي دروس للعباد".
وختم قائلا "هذه مزايدات.. ولكل حادث حديث".



Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 219941

Aziz75  (France)  |Vendredi 05 Février 2021 à 09h 35m |           
الإتحاد سبب المصائب النازلة على البلاد. و لا يوجد في بلد من بلاد العالم، إقتطاع من أجور العمال و إهدائها لنقابة. الموظف أو العامل له حق في إختيار نقابته. عليكم بمحاسبة أنفسكم و سددوا ديونكم قبل أن تعطوا الدروس للآخرين لستم أهلا لذالك. أنتم رأس الحية في البلاد. عشتم فيها فسادا لعقود. آن الأوان لمحاسبتكم. و تهديدكم هذا،سيعود عليكم بالوباء.

Radhbe  (France)  |Vendredi 05 Février 2021 à 09h 20m |           
Tous avec la municipalité de Bizerte .Tous contre Taboubi et sa bande.Out!!!

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 05 Février 2021 à 09h 19m |           
البلدية هي سلطة منتخبة مباشرة،و لها الحرية
في مثل هذه القرارات.....يبدو ان كل ما هو انتخاب و ارادة شعبية يغضب الاتحاد

Essoltan  (France)  |Vendredi 05 Février 2021 à 09h 09m |           
CISAILLER les salaires des pauvres ouvriers pour engraisser l'UGTT est une grosse honte et l'autre (Taboubi) ose parler d'un acquis légal .
Voilà une preuve de l'arbitraire que vit la classe ouvrière dans un pays où un organisme mafieux fait le chantage pour assurer son existence .

Essoltan  (France)  |Vendredi 05 Février 2021 à 09h 00m |           
Vraiment c'est grave , des menaces et rien que des menaces . Ces gens là ont toujours tenus avec les menaces , l'escroquerie et la corruption .

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Vendredi 05 Février 2021 à 08h 31m |           
آآآآآآه، يا ريت الناس النظاف و الّي يحبّ البلاد ينسجوا على منواله

Citoyenlibre  (France)  |Vendredi 05 Février 2021 à 08h 16m |           
ثبت كلامك. ،،الخصم والانخراط اجباري ام اختياري ،،، فكيف تجبر عاملا ان ينخرط غصبا عنه لدى نقابة مهما كانت ،،،



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