بعد قرار الإيقاف الآلي للأجور الطبوبي يرد على رئيس بلدية بنزرت: هذه مزايدات من النهضة ولكل حادث حديث

ندد الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بتصريح رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة، الذي أكد قراره إيقاف الإقتطاع الآلي من الأجور لفائدة النقابات.وفي تصريح لإذاعة موزاييك اكد الطبوبي عدم فهم صاحب هذا القرار بالقانون، قائلا "هذه بطولة وهمية.. الخصم من الأجور يُنظّم بمنشور يمضيه رئيس الحكومة".وقال الطبوبي أن هذا المنشور ينظم الاقتطاع لكل النقابات دون استثناء، مؤكدا على أن الانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل "اختياري" ولا يمكن إجبار أي عامل أو شخص على ذلك، "كما يتم ترويجه".وتابع الطبوبي " هذا الشخص ينتمي إلى حركة النهضة.. وسبب قراره إصدار بيان من مكونات المجتمع المدني في بنزرت ومن بينهم الاتحاد، وأدانو فيه بالتطبيع المفضوح مع الصهيونية".واضاف الطبوبي "مواقفنا المبدئية لن نتراجع عنها.. والخصم من الأجور قانوني وليس منّة منه" متابعا "هذا حق ومكسب للاتحاد جاء بعد تضحيات طويلة.. مش هو جا اليوم بش يعطي دروس للعباد".وختم قائلا "هذه مزايدات.. ولكل حادث حديث".