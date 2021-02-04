الحرس الديواني يحجز كميات من الذهب والفضة والهواتف الذكية المهربة بقيمة 763 ألف دينار

باب نات -

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بقابس على مستوى مفترق ليماوة من ضبط سيارة قادمة من جهة مدنين باتجاه مدينة قابس وبتفتيشها تم العثور على 116 كلغ من مادة الفضة و291 هاتف ذكي مهربة وأجنبية المصدر ولا يملك السائق في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.ووفق بلاغ للديوانة, بلغت القيمة الجملية للمحجوز 542 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.وفي السياق ذاته تمكنت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة على إثر القيام بدورية مراقبة وجولان بالطريق السيارة من حجز كمية من الذهب قدرت ب1374 غراما تحمل طابعا مدلسا مخفية على متن سيارة خفيفة يقودها سائق تونسي الجنسية.تم تحرير محضر في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 221 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.