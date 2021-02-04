في ظل غياب ناطق باسم الرئاسة، شقيق الرئيس نوفل سعيّد يوضّح: الرّئيس لم يقل أنه يرفض التحوير الوزاري

باب نات -

نشر مساء الخميس 4 فيفري، شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيّد، نوفل سعيّد تدوينة بهدف توضيح موقف شقيقه بخصوص الجدل حول التحوير الوزاري.وقال نوفل سعيّد " لا للمزايدة على الرئيس : الرئيس لم يقل أنه يرفض التحوير الوزاري ككل بل قال أنّه يرفض ان يؤدي بعض الوزراء المقترحين اليمين أمامه مع إصراره على التمسك بعلوية الدستور".وأثارت تدوينة نوفل سعيد عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك وعلّق النشطاء بالقول "ما يحصل فضيحة بأتم معنى الكلمة، رئاسة الجمهورية ما عندهاش ناطق رسمي وشقيق الرئيس يوضّح في تصريحات الرئيس".ودعا نشطاء آخرون نوفل سعيّد الي تصحيح عبارة المقترحين مشيرين الي أن الوزراء نالوا ثقة البرلمان.وكان الرئيس قيس سعيّد، ذكّر خلال لقائه أمس الأربعاء بأمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، موضحا أنه "إذا كان يوجد حوار لحل هذه الأزمة، فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها"، مشددا على "احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دونه مرتبة"، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.