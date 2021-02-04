   Om Kalthoum - انت عمري  

في ظل غياب ناطق باسم الرئاسة، شقيق الرئيس نوفل سعيّد يوضّح: الرّئيس لم يقل أنه يرفض التحوير الوزاري

Publié le Jeudi 04 Février 2021 - 20:03 قراءة: 0 د, 51 ث
باب نات - نشر مساء الخميس 4 فيفري، شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيّد، نوفل سعيّد تدوينة بهدف توضيح موقف شقيقه بخصوص الجدل حول التحوير الوزاري.

وقال نوفل سعيّد " لا للمزايدة على الرئيس : الرئيس لم يقل أنه يرفض التحوير الوزاري ككل بل قال أنّه يرفض ان يؤدي بعض الوزراء المقترحين اليمين أمامه مع إصراره على التمسك بعلوية الدستور".


وأثارت تدوينة نوفل سعيد عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك وعلّق النشطاء بالقول "ما يحصل فضيحة بأتم معنى الكلمة، رئاسة الجمهورية ما عندهاش ناطق رسمي وشقيق الرئيس يوضّح في تصريحات الرئيس".

ودعا نشطاء آخرون نوفل سعيّد الي تصحيح عبارة المقترحين مشيرين الي أن الوزراء نالوا ثقة البرلمان.



وكان الرئيس قيس سعيّد، ذكّر خلال لقائه أمس الأربعاء بأمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، موضحا أنه "إذا كان يوجد حوار لحل هذه الأزمة، فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها"، مشددا على "احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دونه مرتبة"، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 219933

Karimyousef  (France)  |Jeudi 04 Février 2021 à 20h 25m |           
هذا الشخص ما علاقته بمؤسسات الدولة، هذه فضيحة باتم معنى الكلمة.سعيدة ساسي، ليلى بن على، حافظ قائد السيسي و اليوم شقيق قيس سعيد، .لا أدري لماذا أشخاص لا علاقة لهم بالدولة و لم يقع انتخابهم يلعبون هذا الدور

Afarit  (Tunisia)  |Jeudi 04 Février 2021 à 20h 20m |           
لا للمزايدة على : من كثرة الأسماء عجزت عن اختيار أيها أذكر
الإخشيدي / الفاروق الفالسو/القادم من الكواكب الأخرى/مشروع شهيد السم/ زقفونة
التجمعي المجهول



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